No se vale criminalizar a los migrantes: Eunice Rendón

Al menos 40 personas murieron la noche del lunes y otras 29 resultaron gravemente heridas al desatarse un incendio en un centro de migración del gobierno en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos. De acuerdo con Eunice Rendón, coordinadora de agenda migrante y analista, es importante contextualizar a la audiencia de que cuando Biden vino a México anunció un programa de visas humanitarias para los venezolanos y luego lo amplió a personas de otros países que eran los segundos de la lista del flujo migratorio, pero finalmente las personas que ya habían viajado no cumplen con los requisitos de la visa.

“México se ha terminado quedando con mucho de esta concentración migrante que además están en una situación muy compleja. Hoy personas de ocho países pueden ser deportadas de forma expedita a México por el título 42, una medida de salud pública que de forma abusiva el Gobierno de Estado Unidos ha utilizado para tener control migratorio. También hay una serie de discursos desafortunados que no ayudan y generan un contexto más complicado que se suma al contexto particular que es que gente estaba ahí detenida”, detalló.

Por otro lado, señaló que de alguna forma el alcalde municipal sí ha estado muy metido en el tema y además ha generado discursos desafortunados que no abonan a la solución del problema.

“Hay una responsabilidad compartida en los tres niveles de gobierno y si bien no es una responsabilidad directa, hay que ver que los migrantes están ahí parados en una institución y es que sobrepasa las capacidades de los tres poderes mexicanos, por eso también hay que señalar la responsabilidad de Estados Unidos. El presidente de México decía que esto se da como resultado de los migrantes y la protesta pero es importante no generalizar y no hay que deslindar al Estado de su responsabilidad, es decir, al final estas personas estaban bajo la custodia del Estado y debió haber una falla en los protocolos”, declaró.

Finalmente, explicó que parte del problema que hoy tenemos es porque se había hecho el anuncio del fin del título 42 en diciembre pero las políticas de control no sirven, debido a que el flujo migratorio continúa porque las causas en los países de origen siguen y se agravan.

“No hay un viaje más esencial que el que se hace para salvar la vida, hay que entender que la gente viaja por eso y entender que son seres humanos, de otra forma seguirán habiendo desgracias. Esto debe servir para hacer un llamado por responsabilizar a las autoridades estadounidenses”, concluyó.