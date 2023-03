Muerte de “El Chueco” es un fracaso del Estado Mexicano: Padre Javier Ávila

El martes 21 de marzo, se dio a conocer la muerte de José Noriel Portillo Gil, mejor conocido como "El Chueco" y señalado como el principal responsable del homicidio de dos sacerdotes jesuitas, un guía de turistas y un jugador de beisbol en el poblado de Cerocahui, el 20 de junio del 2022. Según el padre Javier “Pato” Ávila, no es de extrañar que haya aparecido muerto, pues aseguró que él le decía al Fiscal local que urgía que lo localizaran ya porque sabía que esto podía suceder.

“Cuando aparecen los famosos documentos de Guacamaya, mencionan que desde hace dos años se tenía ubicado al “Chueco” y yo me pregunto por qué no lo capturaron y luego cómo es que desaparece y nueve meses después, aparece muerto. Hay que ver quién lo mató y quién lo entregó. No debieron matarlo porque a pesar de lo que sea, es humano y no tuvo oportunidad de un juicio conforme a su derecho”, agregó.

Además, explicó que desde que sucedieron los hechos hubo una fuerte presencia de autoridades y fuertes operativos pero que lamentablemente con el tiempo, se ha quedado muy poca autoridad y cree que se va a mantener esa presencia.

“La gente se siente insegura y la única certeza la ponen en el ejército pero yo personalmente creo que esto no es una solución, ni un triunfo, ni nada. Nosotros seguimos trabajando en propuestas y programas para mejorar la seguridad, estamos en diálogo con el Estado”, concluyó.