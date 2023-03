Absurdo buscar sustituto al fentanilo: Xavier Tello

"El fentanilo que utilizan los anestesiólogos no tiene nada que ver con el que se utiliza de manera ilegal, éste proviene de laboratorios clandestinos en donde arman un compuesto químico que es estructuralmente similar al fentanilo clínico", afirma el médico cirujano y Xavier Tello.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el analista en políticas de salud afirmó que "es absurdo" que se desde el gobierno se quiera buscar un sustituto al fentanilo solo por falta de control de los precursores del fentanilo ilegal. "lo único que estamos creando es un problema más grande".

W Radio (Getty Images)

"El fentanilo es un narcótico que solo puede ser prescrito con un recetario especial, digital que el médico debe tramitar ante la Secretaría de Salud y está auditado en la Fiscalía General de la República, es por eso que los pacientes tienen tanto problema para obtener narcóticos para el dolor y en los pacientes mexicanos en particular mueren con dolor por la gran cantidad de restricciones que tenemos y encima de eso quieres quitarles el fentanilo con un sustituto".

"No existe un sustituto, sino ya lo estarían comercializando los laboratorios, no es derivado narcótico, como la morfina que tiene gran cantidad de efectos colaterales y problemas de abasto...el fentanilo es 100 veces más potente y a una persona al final de sus días, con dolores intensos ¿le vamos a quitar el fentanilo solo porque no tenemos un control de otra cosa?"

"El presidente no tiene la obligación de saber esto, seguramente se le ocurrió algo y nadie es capaz de decirle no al señor presidente, por ahí no va la cosa", señaló.