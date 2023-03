AMLO pedirá investigación para sustituir uso de fentanilo en México

Al afirmar que México ha avanzado en materia de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno seguirá haciendo su parte para combatir el uso ilegal del fentanilo y su avance por la frontera hacia territorio estadounidense.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional el Primer Mandatario comentó que, con ese objetivo, solicitará se investigue si el precursor químico, puede ser sustituido por otra sustancia para fines médicos eso sí dijo, Estados Unidos debe evitar toda distribución.

“Voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que podamos sustituir el fentanilo con fines médicos, por otros analgésicos para dejar de usarlo a ver si es posible… con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando va a seguir siendo combatido y esto mismo si lo hacemos en México vamos a pedir que lo hagan en Estados Unidos que también lo prohíban”.

Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/YxkGpZQwDg — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 15, 2023

Enfatizó que las autoridades mantienen el trabajo de detener la distribución de drogas recordando que su administración logró el decomiso de seis toneladas de fentanilo. En dicho escenario reiteró su negativa a la posibilidad de intervención del ejército de Estados Unidos u otros organismos como la Agencia Antidrogas en el combate de cárteles mexicanos.

“Pero no someternos y menos a estrategias fallidas. ¿Cómo le vamos a dejar a la DEA el manejo de la seguridad en México si han demostrado que no pueden ¿o han dado buenos resultados en Estados Unidos? No, sin embargo, nosotros sí vamos avanzando, y estamos reduciendo el número de homicidios y estamos atendiendo a los jóvenes”.

Por ello insistió, habrá cooperación, pero no subordinación. López Obrador mantuvo su crítica al trabajo de algunos congresistas estadounidenses que hicieron ese planteamiento porque dijo, sólo se han dedicado a culpar a nuestro país con fines electorales, sin evitar el consumo de drogas.

“No están haciendo su trabajo los legisladores y autoridades de Estados Unidos porque no están atendiendo las causas, no hay programas de atención a los jóvenes de Estados Unidos ¿porque es la adicción, por qué el joven recurre a las drogas? Porque hay problemas, no sólo en Estados Unidos y México, en todo el mundo y no se reconoce, problemas de desintegración de las familias, de pérdida de valores, culturales, morales, espirituales”.

Informó que en la reunión que sostuvo con la delegación bipartidista de legisladores estadounidenses, el pasado lunes, les propuso crear un programa de apoyo para apapachar a los jóvenes.

“Con todo respeto replantearse esa costumbre de que a penas los jóvenes están en la adolescencia y ya tienen que abandonar a la familia, se tienen que ir, les proponía a los legisladores de manera respetuosa, que ¿por qué no si un joven estaba estudiando, o si un joven estaba con la familia en vez de que a los 18 años abandonara el hogar, se quedara, dos años, tres años más y que el gobierno ayudara a esa familia, porque es muy importante que el joven no esté solo, que tenga amor, apapacho”.

Por ello consideró que México está haciendo más que Estados Unidos en el combate contra las drogas por cierto que celebró que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, actuó para el tema de armas, otra de las preocupaciones de los dos países y anunció una nueva serie de medidas para limitar la circulación de las armas de fuego.

Por último, AMLO insistió en la necesidad del trabajo que ya se hizo con apoyo de los cónsules en Estados Unidos para difundir a ciudadanos, sobre el trabajo que hace su gobierno y evitar así, manipulación.