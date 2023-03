El caso Silicon Valley no afecta a México: Dr. José Ángel Gurría

La avalancha de solicitudes de nuevas cuentas comenzó a afectar a Mercury, con sede en San Francisco, el jueves pasado por la mañana, un día después de que Silicon Valley Bank anunciara que había vendido 21,000 millones en valores con una pérdida de 1,800 millones de dólares y necesitaba recaudar más capital. Aún con este panorama, el Dr. José Ángel Gurría, quien en el gobierno de Ernesto Zedillo desempeñó primero el cargo de secretario de Relaciones Exteriores y luego de secretario de Hacienda y Crédito Público, y además fue por quince años el secretario general de la OCDE, aseguró que el caso del Silicon Valley Bank, no debe ser motivo de alarma en México, pues desde ahora, en Estados Unidos los ahorradores los han tranquilizado, la Secretaría del Tesoro ha dicho que los depósitos no corren peligro y los inversionistas perderán su capital.

“No tiene un efecto sistémico en el sistema bancario de los Estados Unidos, estaba mucho mejor capitalizado que las crisis anteriores. No tendrá efectos en la estabilidad del sistema bancario mexicano aunque sí implica que los reguladores americanos bajaron la guardia, eso nos debe servir de ejemplo en Estados Unidos y en México. No van a ser tan graves, pero sí son pérdidas importantes y hay que preocuparse. Esto es un ejemplo de lo que sucede cuando se relajan las reglas y las normas en los bancos, que requieren análisis y supervisión constante de las autoridades. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional Bancaria en particular, siguen trabajando en el caso mexicano pero no hubo relajamiento de las reglas y entonces lo que hay que hacer es tomar nota cuidadosa, no perder demasiado el sueño pero sí preocuparse de que estas cosas le suceden hasta al más pintado. Esto es una llamada de atención pero no exageremos”, explicó.

Por otro lado, sobre la llegada de capital a México, dijo que el problema no es que no esté llegando capital porque sí está llegando, pero la realidad es que sí podría llegar muchísimo más.

“Todo esperamos que nadie vaya a cometer un error de cálculo que nos lleve a problemas serios pero hay que entender que México puede atraer más capital de una vez y para siempre si sofisticamos nuestro sistema porque somos una potencia exportadora, podemos generar más inversión extranjera y más interés”, agregó.

Finalmente, aseguró que no hay una coalición de generar coaliciones y por lo tanto es algo nuevo para los partidos políticos en México y para la sociedad civil en México, es decir, que para que la oposición gane en 2024, se debe tener gran humildad, gran sabiduría pero también enorme pragmatismo.