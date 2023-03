Paco Calderón y Max Kaiser presentan “Lo que diga tu dedito”

“Lo que diga tu dedito” es un libro que más que una búsqueda por ser un análisis, es una herramienta que contiene treinta conceptos esenciales que todo ciudadano debe conocer, entender y dominar una historia de cómo llegamos aquí ciento cincuenta argumentos sencillos y contundentes para convertirse en ese dolor de cabeza de los ignorantes. El argumento principal es que actualmente somos millones de huérfanos políticos que queremos una opción que ponga a los ciudadanos en el centro, que la agenda sea la nuestra, lo que intenta el libro es tratar de elevar el nivel de debate y de poner a las personas el conocimiento básico para poder entrar en las discusiones, según Max Kaiser y Paco Calderón Moreno, es como “política para tontos”.

“Voy a votar por quien sea que le pueda ganar a Morena y aunque tengo favoritos, no los voy a decir. Creo que a todos los candidatos de oposición les falta algo, faltan ganas o falta estructura”, declaró Calderón.

“Lo que queremos los ciudadanos es poner los temas sobre la mesa, creo que ninguno de los de oposición tiene ni todas las respuestas ni todas las soluciones. Tiene que haber una campaña de confrontación directa contra las ideas del presidente. El libro va enfocado a jóvenes y clase media, porque son quienes han llevado a López Obrador al poder y si ellos salen a votar con compromiso, pondrán al régimen en serios aprietos. Creo que si AMLO hubiera dicho lo que iba a ser su gobierno, la clase media hubiera huido. Creo que hubiera sido exitoso si hubiera cumplido su palabra y hubiera sido coherente pero desde que canceló el aeropuerto, a mí me quedó claro cómo era este presidente”, agregó.

Además, ambos señalaron que el apoyo de quienes le dieron el beneficio de la duda al presidente, es muy endeble porque ahora están muy decepcionados y han descubierto que es populista y demagogo.

“Una de las cosas más interesantes que hemos visto en las elecciones es que Morena gana con tres cosas: ex priístas, menos del 50% de participación y el apoyo del narco o programas sociales. Esos tres elementos pueden no estar sobre la mesa en el 2024. Si logramos una participación ciudadana más amplia, esto puede cambiar. A Morena le preocupa los millones de ciudadanos a los que no nos pueden quitar apoyos ni nos pueden comprar con nada. Sabe que hayhuérfanos políticos que no estamos con su gobierno y es a quienes quiere desalentar diciendo que no hay otra opción para 2024”, concluyeron.