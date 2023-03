AMLO quiere someter a defensores de derechos humanos: Raymundo Ramos

Tras las llamada que fue presentada en la mañanera por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, señaló que se trata de una llamada que corresponde a 2019 y fue de una persona que denunció por allanamiento, a su vez que ninguna entidad Federal ni Estatal advertía que se tratara de un integrante del crimen organizado.

“Quien debe dar la cara en primer lugar es el Secretario General, no el presidente. No porque haga uso de sus palabras, debe marcar la agenda porque es un tema de interés público, se trata de un delito de espionaje y se acusa a su administración de usar un programa que se llama Pegasus. No es marcar agenda, es que tienen la obligación de rendir cuentas. Soy beneficiario del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos desde hace más de una década y si nuestro trabajo estuviera comprometido con alguna organización criminal, quiero recordar que hay cámaras en mis oficinas y mi domicilio, si eso fuera cierto, nos hubieran retirado la protección y no ha ocurrido”, explicó.

Sobre la convocatoria de marcha del domingo en Nuevo Laredo, señaló que inicialmente apareció en una página que es operada dentro del cuartel militar de Nuevo Laredo.

“Es una página que hemos denunciado pero donde se criminaliza y filtra información pero todo se opera desde el cuartel militar y es ahí donde se anunció por primera vez la manifestación. Tal vez AMLO quiere que todos los derechos humanos o periodistas seamos cabizbajos o sometidos a las fuerzas armadas, como Rosario Piedra Ibarra”, concluyó.