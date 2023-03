Movimiento Ciudadano competirá en 2024: Jorge Álvarez Máynez

Movimiento Ciudadano anunció que no postulará candidatos en los procesos electorales en curso en Coahuila y Estado de México, y que se concentrará en elaborar una oferta política para la sucesión presidencial en 2024. Según Jorge Álvarez Máynez, coordinador de diputados del partido, hicieron un pacto con Morena para no postular a nadie en el Estado de México, y que se trata de una coalición que han construido de facto desde 2021.

“Nosotros no le quitamos votos a nadie porque los electores de MC son distintos a los de oposición, son electores que buscan futuro, no buscan un bueno y un malo. Creo que cómo no habrá nadie de MC, mucha gente no votará y se repartirán. Vamos a hacer desde hoy el trabajo para el 2024, arrancamos la agenda ciudadana para el buen gobierno. Estaremos en la contienda para la presidencia. Creemos en una gran coalición, pero debe ser una gran coalición con la ciudadanía”, agregó.

Finalmente, dijo que la política es una lucha de inteligencias, y que con el tema de Tesla, Samuel García actuó de forma inteligente.

“Es una estrategia para Nuevo León y aunque se puso en riesgo, fue sensata y prudente la actitud de Samuel”, concluyó.