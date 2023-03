El ataque por parte de elementos del Ejército Mexicano contra la camioneta Silverado en la que viajaban los siete jóvenes en Nuevo Laredo el pasado domingo, provino de dos frentes. Según Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional México, hay varias faltas del Estado mexicano en el caso de Nuevo Laredo. Primero, que la exposición del caso sucede gracias a personas defensoras de derechos humanos que hicieron público el hecho, esto es importante porque la transparencia no viene del Estado ni de las fuerzas armadas.

“Desde Amnistía Internacional y otras organizaciones de la Asociación Civil, hemos denunciado los riesgos que tiene que las fuerzas armadas continúen a cargo de tareas de seguridad pública porque además no se rigen con transparencia, sino con opacidad. Estamos exigiendo que haya una investigación imparcial pronta y expedita para saber qué fue lo que pasó ahí. Quién o quiénes dieron la orden de disparar y que si no hubo ninguna orden también haya sanciones. No es posible que las autoridades se sigan mandando solar poniendo en riesgo la vida de otras personas” declaró.

Además, aseguró que hay que reparar el daño de las familias también, pues el Estado debe hacerse cargo y establecer garantías de no repetición.

“Es importante recordar que la duplicidad en México pone en riesgo que el proceso sea apegado a derecho porque un proceso correcto debe ser únicamente procesado por la vía civil”, concluyó.