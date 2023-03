La UNAM no castiga, busca valoraciones académicas: Hugo Concha

Luego de que una jueza federal otorgara la suspensión definitiva para que la Universidad Nacional Autónoma de México no pudiera dar resolución al supuesto plagio de su tesis de licenciatura, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, reapareció en la Segunda Sala el día de ayer. Según Hugo Concha, el abogado general de la UNAM, tenía algún tiempo de poder estar trabajando temas con el rector y además antes de eso había sido consejero universitario pero el tema se debe abordar por tres vías.

“Primero una muy específica es ¿qué se hará con el caso? y para eso hay un comité universitario de ética que está llevando a cabo una revisión técnica, parece que estamos a días de una resolución. El segundo punto es, ¿qué hará la universidad para que esto deje de pasar? porque la UNAM debe garantizar que esto no vuelva a suceder y se tomen todas las previsiones para que sea un tema blindado. El tercer camino, es el judicial donde si bien tiene que hacer lo propio la UNAM, tiene más que ver con un tema jurídico”, detalló.

Explicó que la Universidad está llevando a cabo los procesos que tienen que realizar, pues el juicio de amparo que se interpuso dice que la institución no puede emitir su resolución y entonces lo congela, por lo que deben esperar a que judicialmente eso se quite o que se termine el juicio. Una vez que el dictamen técnico se pueda dar a conocer, el comité universitario dará a conocer el dictamen.

“La UNAM no busca sancionar a nadie, simplemente busca demostrar que quien tenga un certificado sea alguien que no hizo fraude, sino que es una persona capacitada con los elementos académicos necesarios para ejercer. La autoridad decidirá qué es lo que va a ocurrir. Lo que se dice en el amparo no es sólo que no se emita la resolución, sino que tampoco podemos decir nada que afecte la presunción de inocencia ni dar a conocer nada sobre el juicio, por eso no podemos hablar del siguiente paso legal en el caso. El tiempo de resolución es incierto porque así son los amparos”, concluyó.