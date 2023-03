Buscamos reforma para acabar con los plagios: Julen Rementería

Los senadores el Partido Acción Nacional, presentaron una iniciativa para que las instituciones de educación superior no tengan pretextos: si alguien cometió plagio, se le retira el título. No puede haber espacio, ni en la Corte ni en cualquier lugar, para los que hacen trampa. Según Julen Rementería, coordinador de senadores en el PAN, lo que buscan es que no haya más Yasmín Esquivel en el futuro.

“La idea es modificar el artículo 14 de la ley de educación para que se establezca que si hay un graduado que plagió, se reporte a la autoridad y posteriormente se retire el título. Los legisladores de Morena deberían darle adelante a eso porque ninguna ley es retroactiva, entonces no aplicaría para Yasmín Esquivel, aunque sea algo que no merecemos, algo que no merece la Corte”, concluyó su declaración.