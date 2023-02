INE reconoce a personas no binarias en credencial para votar

La credencial para votar con fotografía es nuestra cédula de identidad ciudadana y no solo sirve para votar, en ella siempre se han registrado los datos del acta de nacimiento, pero el INE decidió “en vez de esperar a los jueces dar un paso adelante” y reconocer el derecho de las personas no binarias, compartió el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama.

Recordó en "Así las Cosas" con Javier Risco que, hace un año un par de ciudadanos en Aguascalientes solicitaron una credencial que les reconociera como no binarios, al no tener la opción, acudieron al Tribunal Electoral y éste pidió al INE incorporar una X para las personas que se identificaran como no binarios.

Esto solo era posible cuando se había corregido el acta de nacimiento, del solicitante, normalmente luego de un juicio.

Desde 2008 se pudo omitir el campo de identificación H para hombre o M para mujer, sin embargo ayer el Consejo del INE dio un paso más y decidió que “arriba de la fotografía aparezca una X para aquellas personas cuya identidad de género sea no binario, “en vez de esperar a los jueces demos un paso adelante”.

El consejero afirmó que “el Estado mexicano tiene que dejar de discriminar y darles el derecho a que su identidad corresponda con lo que han definido”. Pero aclaró que “los datos seguirán siendo los del acta de nacimiento y biométricos”.

Finalmente, sobre la petición de Morena de quitar el registro al PAN, señaló “yo creo muy difícil que un partido pueda jurídicamente tener consecuencias por actos lamentables de alguien que no era su militante, pero ya se anulará, entiendo que el juicio ha tenido efectos mediáticos importantes y en política siempre habrá que quiera llevar agua a su molino”.