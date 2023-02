Descalifica AMLO al ministro en retiro, José Ramón Cossío

El presidente López Obrador descalificó esta mañana al ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, quien será uno de los oradores en la marcha del próximo domingo en defensa de la democracia.

“Corruptazo, conservador, hipócrita”, le llamó., calificativos que expresó en el contexto del tema del juicio a García Luna y de la marcha del próximo domingo,

Dijo que Calderón hizo todo lo posible para presionar al ministro Arturo Zaldívar por el caso de la guardería ABC: “Acuérdense cuando quisieron en el gobierno de Calderón que se investigara a fondo y se castigara a los responsables del incendio en la Guardia ABC intervino Calderón, el secretario de Gobernación, hasta amenazaron al ministro Zaldívar y al final no se aprobó la propuesta del ministro Zaldívar"

Ahí estaba el ministro Cossío que seguramente va a estar protestando el domingo , corruptazo, conservador, hipócrita como son la mayoría de ellos”.

El presidente dijo también que “No hay que menospreciar la fuerza del ¨bloque conservador¨. Sería un error subestimarlo que representan”.

Y añadió: “No es poca gente, son millones. Nada más con que ya no sigan creciendo y no regresen por sus fueros porque entonces si acabarían con todo, porque son muy ambiciosos y muy corruptos y no les importa el pueblo, no le tienen amor al pueblo”.

Aseguró que los conservadores está financiados por la oligarquía y tiene cuyo dinero incluso a veces, por los gobiernos extranjeros.

Insistió en que la manifestación es en contra de su gobierno y en defensa del ex presidente Felipe Calderón y su ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna.