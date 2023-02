“Plan B”, una metástasis de antidemocracia: Roger Bartra

Frente a la marcha que se llevará a cabo el domingo 26 de febrero para defender al INE, el escritor, analista, profesor e investigador Roger Bartra aseguró que al presidente Andrés Manuel López Obrador sí le importa la marcha y es notable por las reacciones iracundas que provoca la convocatoria.

“Acusó a José Ramón Cossío de corrupto, no se mide, pierde los estribos y claro que le importa mucho al presidente aunque pueda fingir que no. La ciudadanía está mostrando su enojo ante algo que va más allá que su folclor de merolicos y de autoritarismo. Es algo más profundo. Yo hablé de la presencia de un tumor, una metástasis de antidemocracia, de autoritarismo. Un fenómeno que desde luego es extremadamente peligroso y que además ocurre en otros países, pero yo confío en que la mayoría de los ministros bloqueará el “Plan B” o que al menos recortarán lo más peligroso”, detalló.

Por otro lado, señaló que la ministra Esquivel está dispuesta a luchar hasta el final, y que la UNAM debe luchar más para quitarle el título, pues sin él no puede ejercer.

“Ha hecho todo tipo de mañanas para que la UNAM no pueda avanzar. Es de las cosas más ridículas y peligrosas que están sucediendo porque al final la ministra tiene un voto que puede ser decisivo en materia de “Plan B”. La médula es no poner en riesgo las elecciones del 2024. Estará en manos de la Suprema Corte que no avance este acto antidemocrático”, concluyó.