La seguridad no se resuelve matando delincuentes: Dr. Rubén Ibarra Reyes

Después de que ayer hubo una marcha multitudinaria por la violencia que vive Zacatecas, el Dr. Rubén Ibarra Reyes, Rector de la Universidad del estado, expuso que hay un desgaste en el tejido social y que lleva muchos años deteriorando la situación de seguridad en Zacatecas.

“En la Universidad se sale a marchar con la consigna única de exigir más seguridad para todos los que forman parte de la Universidad porque nos queremos sumar a la reconstrucción de este tejido social. La marcha tiene el objetivo de hacer visible la necesidad de una mayor seguridad de toda la ciudadanía y he platicado con el gobernador al respecto. Ya particularizamos zonas de riesgo, zonas vulnerables y una seguridad más sólida”, explicó.

Además, aseguró que existe un diagnóstico que se ha elaborado en la universidad y que primero localiza zonas vulnerables a partir de diferentes factores, desde la falta de luz, hasta la falta de presencia de miembros del orden público, aunque también llevan una propuesta donde la Universidad puede coadyuvar con el estado para atacar esta situación.

“Es un tema integral, la seguridad no se resuelve matando delincuentes, se tiene que resolver de origen en la sociedad. Falta una estrategia mucho más sólida, hay que invertir en educación, cultura, deporte y concentrar a los jóvenes en actos de valor y no soltarlos porque si no, se presentan estas complicaciones. Tenemos una mesa de trabajo permanente y estaremos presentando una estrategia de seguridad para que la Universidad participe con el Estado siempre llevando la bandera de que somos la institución más noble de Zacatecas”, concluyó.