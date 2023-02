Lloré cuando dieron el veredicto del caso García Luna: Peniley Ramírez

Después de semanas de juicio y años de investigaciones y trabajo, ayer la periodista Peniley Ramírez se encontraba presente durante el veredicto sobre las acusaciones contra Genaro García Luna.

“No sé si se sintió cómo un triunfo pero sí fue un momento muy emotivo. Había mucha tensión, entonces el juez comienza a leer los cargos y lo declara culpable. Se me salieron las lágrimas porque pensé en todas las víctimas, en toda la gente que perdió familiares, etc. Es ver diez años de tu carrera enfrente de ti y fue el final de un proceso muy largo como periodista. Los hijos y la esposa no hacen nada, solo tragan saliva y Genaro García Luna volteó a ver a su familia y se tocó el pecho. Fue un momento muy intenso emocionalmente”, narró.

Además, aseguró que se trata de un caso que ha expuesto la narco corrupción en México y que abarca desde Vicente Fox, aunque fueron muy claros al hablar del tráfico de drogas hoy.

“Yo sí creo que hay que ver a quién se mencionó en este juicio, de quién se tiene información y quién podría ser el próximo, aunque es muy difícil aventurarse, pero no pueden decir tu nombre en un juicio así y que no pase nada”, concluyó.