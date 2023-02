Es exagerado comparar la explosión de Ohio con Chernobyl: Dr. Benjamín Ruíz

El Dr. Benjamín Ruíz Loyola, académico de la Facultad de Química de la UNAM, dijo que la explosión en Ohio si bien fue grave, también es una exageración llamarlo Chernobyl.

“Lo que ocurrió fue que los carros del tren, entre otras cosas transportaban cloruro de vinilo y obviamente cuando se rompe el tanque, el gas, cómo ocurriría en cualquier casa, sale con una presión muy alta y tiene una alta inflamabilidad y además tiene un alto índice de explosividad espontánea. La manera de controlar esto es teniendo un incendio controlado. El tamaño de la columna de humo no quiere decir que se está descontrolando el incendio y es importante mantenerlo y no apagarlo porque si lo apagamos y no hemos controlado la fuga, puede explotar nuevamente”, explicó.

Además, señaló que la exageración tiene que ver con un tema político.

“Lo que han encontrado es que hay animales terrestres y acuáticos muertos pero es que el cloruro de vinilo es un gas más pesado que el aire y por eso tiende a depositarse a nivel del suelo, por eso los animales pequeños mueren ahogados, sucede lo mismo con el agua”, concluyó.