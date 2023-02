La fiscalía de la CDMX no actúa bajo consigna política: Ulises Lara

"No actuamos bajo consigna política", "no hay ningún señalamiento contra el señor alcalde", afirmó el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Ulises Lara, tras la detención de la ex directora general de Servicios Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía Benito Juárez, por posibles actos de corrupción en el sector de bienes raíces.

Detalló en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco que la detención de la exfuncionaria Aelaida "N" se hizo luego de "una investigación que ha tenido diversas aristas, en esta ocasión fue un inmueble en el que autoridades de la alcaldía permitieron la construcción".

"Hemos identificado elementos que permiten definir que servidores públicos de la alcaldía de manera indebida en sus atribuciones permitieron que se llevara a cabo esto". "notarios señalaron que era completamente irregular" por ello "directores de ordenamiento territorial y de obra serán citados para comparecer y deslindar si fueron víctimas de extorsión o parte del entramado".

Y tras la denuncia de un empresario al que le solicitaron "moche", se giraron órdenes de aprehensión en contra del director general de Planeación y el director de Desarrollo Urbano. "Se confirmó el intercambio en esta autorización, hay departamentos a nombre de uno de los señalados por el delito de uso indebido de atribuciones".

Asimismo, recalcó que "las personas que compraron de buena fe no se verán afectadas" y refirió que "la exfuncionaria siguió trabajando hasta 2022 por lo que "se investiga si también existe el delito de enriquecimiento ilícito".

"Estamos citando a funcionarios, empresarios, responsables, porque también habrán de intervenir autoridades de la Procuraduría Ambiental y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, toda vez que la construcción se hizo con documentos apócrifos y hubo daño al erario".

Sobre la reacción del actual alcalde de Benito Juárez, el panista Santiago Taboada, afirmó "no actuamos bajo consigna política, hemos sido claros ha habido denuncias de ciudadanos y elementos de prueba".

"No hay ninguna cosa que tenga que ver con militancias ni preferencias políticas" y "quien determinada la situación es el Poder Judicial". "no hay ningún señalamiento contra el señor alcalde", "eso no quiere decir que haya señalamientos de los propios involucrados", "pero hoy por hoy a quien señalamos como responsables son aquellos de quienes tenemos pruebas".

Y finalmente dijo que se trabaja para responder a la sociedad y se habrá de darles facilidades a los afectados con quienes ya se tienen contacto y quienes no faltaron a la ley sean protegidos.