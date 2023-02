Los líderes de opinión no son proveedores de verdad: Óscar Jaenada

En Horario Estelar, Ramiro del Solar (Óscar Jaenada) conduce “Toda la verdad”, el programa más visto y respetado de la televisión mexicana. Él es un periodista serio que se hizo de un nombre por su trabajo de campo. Tiene fama de incorruptible y su vida privada es también ejemplar; está casado con una empresaria exitosa y tiene una hija periodista, como él. Sin embargo, Ramiro también tiene una amante 20 años menor que él, Alexia (Pamela Almanza), la mejor amiga de su hija, una clavadista y medallista olímpica.

Un día, Alexia muere accidentalmente durante uno de los encuentros con Ramiro, quien, aterrorizado por todo lo que tiene que perder, decide ocultar su paso por la vida de Alexia y manipular la opinión pública y la investigación desde su posición de periodista impoluto.

“Hubo algo que me pareció interesantísimo del personaje y es que es un líder de opinión, y ellos son un personaje que yo me he cuestionado hace muchísimo tiempo. Me he planteado muchas dudas y me pregunto sobre todo por qué ponemos la verdad sobre una sola persona, el líder de opinión es un manipulador de la razón social. Es importante denunciar que los líderes de opinión no son poseedores de la verdad. En esta serie, es una amante la que pone en riesgo el prestigio del principal personaje. No es necesario seguir los guiones ni ser muy fiel a la línea, casi siempre añado y destruyo mucha línea. Después de trabajar un guión cuando me llega el proyecto, salen muchas cosas y los años te van dotando el don de la improvisación. Lo que yo hago siempre que recibo un guion es que nadie sabrá más de ese personaje que yo”, explicó.

Por otro lado, aseguró que gracias a las redes sociales hemos podido destapar la mentira constante de los líderes de opinión y que cree que ellos se han visto arrastrados por una dinámica social o gubernamental en el que el objetivo es más entretener que informar y que es por eso a su parecer, ya no tienen credibilidad.

Finalmente, aseguró que la violencia de género no es un problema mexicano, sino un problema mundial en el que cree que poco a poco estamos evolucionando de manera lógica y más racional.

“Hay que acabar con este miedo que solo ha puesto el hombre en las calles, tenemos que dejar de normalizar que mueran las mujeres, es una violencia machista que no es tolerable”, concluyó.