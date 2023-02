Decreto aeroportuario no es sensato: Juan Carlos Machorro

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el decreto para prohibir las operaciones de transporte de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Según Juan Carlos Machorro, experto en derecho aeroportuario y aeronáutico, e diario oficial de la federación sorprendió un poco con la publicación del decreto, que establece el cierre del AICM para servicios de transporte aéreo de carga.

“Originalmente la primera versión del decreto incluía en sus artículos transitorios un periodo de 90 días hábiles y se dijo que eso no era suficiente. Finalmente el gobierno decidió incluir el número mágico de 108 días hábiles pero sigue sin ser suficiente, no es sensato. Para hacerlo de forma ordenada, lo sensato sería escuchar por qué piden un plazo de 180 días y no de 90. Estas líneas aéreas al verse forzadas, presentarán medios o recursos de defensa legal, eso pasa por no escuchar lo que la industria pide”, declaró.

Además, explicó que el decreto no dice “vete al AIFA”, pero que también toda la información incluye ya la transferencia de operación a este aeropuerto, entonces por eso se “define” que así sea. Sin embargo, no se sabe si hay capacidad aduanal para ciertos productos muy específicos.

“La comisión de competencia también advierte que si incrementa costos de logística aumenta el riesgo inflacionario y se supone que en este momento buscamos alejarnos de eso. El fin no justifica los medios y es importante tomarlo en cuenta porque serán los consumidores quienes terminen pagando estos costos extra. Si se mueve todo el ecosistema en su conjunto, ganas en economías de escala y le das viabilidad al proyecto y entonces hace sentido que se desarrolle el proyecto en el Felipe Ángeles”, agregó.

Sobre el posible impacto en el tráfico y saturación aérea, afirmó que será poco a poco, y que tiene que ser programado y sensato en tiempos. Entonces ni la saturación del espacio aéreo, ni la de los edificios terminales del Benito Juárez porque los transportes de carga son tan sólo el 3%.

“El Gobierno tiene que entender que a los usuarios no se les decreta, son ellos quienes determinan las necesidades y la saturación en el Valle de México”, concluyó.