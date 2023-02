El abogado de César Hernández Velázquez, padre de Yaretzi Adriana, Cristopher Estupiñán, expuso que la audiencia de ayer fue una vergüenza monumental, y dijo que fue una audiencia que deja claro la impunidad y la intención de realizar una investigación que no busca la verdad sino busca calmar una emergencia política de Claudia Sheinbaum.

“El colmo es que el Gobierno de la Ciudad de México está también como víctima y pide un pago de 260 millones al chofer y además pide hasta 15 mil pesos por concepto de limpieza del incidente. Todo lo pedido es para el Sistema de Transporte Colectivo Metro y no hay ni siquiera un planteamiento de reparación de daños y nosotros no estamos de acuerdo con que sea el chofer quien pague los platos rotos de un sistema que no sirve. El chofer no debería ser responsable ni estar preso. La audiencia llegó al absurdo al nivel en que se reconocen fallas por parte de la Fiscalía pero el juez dijo que no cuentan porque no había pasado nada hasta que condujo el chofer”, narró.

Por otro lado, reiteró que la exigencia de parte de la familia es una reparación integral porque la justicia no puede ser a modo, pues no es posible que pongan al trabajador como culpable cuando es una víctima.

“No queremos una investigación opaca como la que está sucediendo. El tema del metro como la línea 12 es que son muy políticos, no se investigó a las empresas constructoras, no se ha reparado nada a las familias, no hay nada, la línea 12 en una línea que nació con cáncer y lo que esto nos deja ver es el modus operandi de la Ciudad de México que es de carácter político y que pretende, acorrala a las víctimas y utiliza todos sus elementos para generar teorías de caso a modo”, concluyó.