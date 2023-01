Tras escuchar que Maribel Pérez Santaella descalificó los señalamientos contra Juan Vera Carrizal, dijo que no sabe quién es la señora, y que ha escuchado su nombre a través de sus solicitudes de derecho de réplica, pero en la carpeta de investigación no es reconocida ninguna mujer como defensora.

“Tanta es la capacidad de Juan Antonio Vera Carrizal de ejercer violencia económica, que tiene que pagarle a una mujer para que lo defienda como si la voz de una mujer fuera a exonerarlo de ser un asesino. Pagarle 500 pesos a mujeres de bajos recursos para que se pusieran una playera que diga que es inocente, es violencia económica y desprestigia nuestro movimiento. Sobre la asesora, habla de la constitución pero no te habla de especificaciones del código penal. Yo no tengo que demostrarle a la señora. Nosotros solicitamos una apelación a la prisión preventiva y fue eso lo que determinó que mi agresor no debía tener esa concesión”, agregó.

Por otro lado, aseguró que Andrés Manuel López Obrador le expresó su apoyo porque no es justo que un feminicida esté libre.

“Agradezco el respaldo pero me sentiré más tranquila cuando se deje de poner tanto obstáculo con cada amparo que pone Juan Antonio Vera Carrizal, yo sentiré un poco de paz cuando este proceso culmine y aún así mi vida va a cambiar. Estamos hablando de una persona potencialmente peligrosa, si sale le da más poder y si no sale, se enojará y con una llamada le puede hacer algo a mi familia, a mis abogadas o a mí, te cambia la vida después de algo así”, concluyó.