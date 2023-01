Juan Vera Carrizal es inocente: abogada

Tras retroceder en la decisión de que el agresor de la saxofonista oaxaqueña, Juan Vera Carrizal, tuviera acceso a prisión domiciliaria, Maribel Pérez Santaella, su abogada, asegura que la postura de toda la defensa es que su cliente es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

“Si él arrojó o no ácido en la cara de María Elena Ríos se verá cuando haya un dictamen del tribunal de enjuiciamiento. Yo no puedo dar contestación porque se trata de un secreto profesional. Desgraciadamente la postura tanto del poder ejecutivo como a nivel Estado es desastrosa. En primer lugar, están dando mal la información. En segundo lugar el presidente dice que va a pedir ayuda PGR para un peritaje pero eso debe quedar totalmente descartado porque la investigación ya está completamente cerrada y no se pueden aportar más datos de prueba. Además es importante señalar que el código nacional de procedimientos penales considera esta figura de medidas cautelares, entonces es normal que se considere lo mismo para mi cliente. Existe una recomendación también por parte del senado sin importar el delito”, explicó.

Finalmente, aseveró que todo lo que dice María Elena lo tiene que probar, porque si su cliente sobornara o tuviera preferencias políticas, estaría en su casa.