No creo que CONADE amenace atletas: Comité Olímpico Mexicano

Atletas de disciplinas acuáticas han denunciado que reciben amenazas de la titular de la CONADE y por eso México puede ser hasta vetado de los Olímpicos de París. La presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, explicó que la Federación Internacional de Natación empezó a tener un descontento con el ex presidente de la Federación de México porque no había transparencia ni buena gobernanza.

“Se hicieron las clasificaciones para Tokio y no afectó a los atletas porque el Comité Olímpico Internacional es el único que puede inscribir atletas. En México por eso la relación era positiva hasta que llegaron los descontentos. Cuando cambia el presidente para Tokio, toma decisiones en México y otros países sobre la buena gobernanza y lo que pasa ahora es que los atletas me piden una reunión a raíz de una reunión que tuvieron con CONADE, yo no creo que los atletas hayan sido amenazados por Ana Gabriela Guevara, me cuesta trabajo pensar en que se actúe de esa manera”, declaró.

Además, declaró que como presidenta del Comité Olímpico Mexicano, hablará con los atletas y buscará una alternativa para que exista una comunicación permanente entre Ana Gabriela y ella.

“Además de que buscaré formas de que los atletas no se queden sin apoyo pero habrá que ver si hay voluntad. No debemos de jugar con el esfuerzo de los atletas”, concluyó.