¿Qué tipo de "comedor" eres?

En entrevista con"Martha Debayle en W", Fernando Pérez Galaz, Médico cirujano especialista en cirugía del aparato digestivo y cirugía bariátrica. Maestro en ciencias médicas. Director de Gastrobariátrica Santa Fe en Hospital ABC Santa Fe. Co Fundador de Fundación Obesidades. Certificado por World Obesity Federation, Fellow American College of Surgeons, Fellow American Society for Metabolic and Bariatric Surgery.

➔ ¿Cómo comemos?

El peso de una persona está regulado por diferentes factores entre ellos el material genético y epigenético, los factores metabólicos y los factores ambientales (comportamientos incluídos).

El acto de comer es regulado por señales internas de hambre, apetito y saciedad.

➔ Categorías principales de “comedores”

La gente que come normal.

La gente que come en forma desordenada o disfuncional o con conductas alimentarias de riesgo.

La gente que tiene un trastorno de la conducta alimentaria.

1) Alimentación normal o regular:

Come con intervalos de tiempos regulares y tiene hábitos regulares. Por lo general son 2 o 3 comidas al día con uno o dos snacks o colaciones.

El objetivo es comer para nutrirse y se tiene una buena relación con la comida.

2) Alimentación disfuncional, desordenada:

Se observa cuando las personas tienen patrones irregulares y caóticos de alimentación.

Generalmente son individuos que comen de más o de menos, se saltan comidas, hacen ayunos no estructurados, tienen atracones, hacen dietas restrictivas, o hacen ejercicio solamente con la idea de bajar de peso.

En estos casos, la alimentación es regulada por patrones caóticos, no distinguen señales de control de hambre, apetito y saciedad.

El objetivo al comer es diferente a nutrirse: conservar cierta figura, buscar alivio o placer, aliviar el dolor , combatir el estrés, la ansiedad, el enojo, la soledad o el aburrimiento. En ocasiones pueden sentirse mal o culpables después de comer y por lo tanto tener remordimiento o culpa, vergüenza o un deseo insaciable e incontrolable.

➔ Alimentación desordenada:

Presentan preocupación por la comida (contar calorías, contar gramos de grasa).

Ocupan entre 60 y 80% del tiempo con pensamientos alrededor de la dieta y la comida.

● Síntomas más frecuentes:

Cansancio

Apatía

Falta de energía

Desnutrición

Disminución de la líbido

Aumento de grasa visceral

Riesgo de padecer trastornos de la conducta alimentaria.

● Aquí suelen incluirse este tipo específico de comedores:

Comedor de dulces

Comedor de grandes volúmenes

Picoteador

Comedor reiterativo

Comedor de comida rápida

Comedor nocturno

3) Conductas alimentarias de riesgo (trastornos):

Se define como un conjunto de comportamientos alterados de la ingesta de alimentos que no siempre satisfacen los criterios diagnósticos para ser considerados trastornos de la conducta alimentaria.

Se detectan atracones, dietas restrictivas, uso de laxantes, enemas, diuréticos, anorexigénicos y actividad física excesiva.

● Síntomas:

Insatisfacción con la imagen corporal

Restricción calórica

Conductas compensatorias

Vinculación moral a los alimentos

Culpa al comer

Diagnóstico:

El diagnóstico debe ser realizado por un equipo multidisciplinario. Los pacientes son evaluados por Endocrinología, medicina interna, psicología y psiquiatría y nutrición.

Se utilizan diferentes pruebas entre ellas los cuestionarios de conductas alimentarias. Constan de 10 preguntas sobre la preocupación por engordar, la práctica de atracones, la sensación de falta de control al comer y la relación emocional con la comida.

El manejo de estos pacientes debe ser integrativo y multidisciplinario. En clínicas especializadas para el manejo de la obesidad y/o clínicas de trastornos alimenticios dependiendo el caso.

➔ Sobre la “Fundación Obesidades”:

Obesidades es una sociedad civil sin fines de lucro.

Es la primera comunidad conformada por personas que viven con obesidad , profesionales de la salud (médicos, nutriólogos, psicólogos, rehabilitadores físicos) y organizaciones de la sociedad civil interesadas en cambiar la narrativa de la obesidad y su tratamiento en México.

Tienen 3 líneas estratégicas principales: