Lo del metro no es un accidente, es negligencia: Ivabelle Arroyo

La crisis por la que pasa el Sistema de Transporte Colectivo Metro mostró una nueva faceta con el choque de dos trenes de la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, y que dejó como saldo la muerte una joven estudiante de la UNAM, además de unos 100 heridos. De acuerdo con la periodista y analista Ivabelle Arroyo lo que requiere la ciudadanía es un gobierno que sepa manejar un metro en una megalópolis de forma que no haya este tipo de “accidentes” con comillas intencionales porque si hay elementos de aviso previos reconocidos por el gobierno capitalino, parece que no se puede hablar de un accidente.

“Es importante que Sheinbaum tenga una actitud diferente ante esto, tiene un impacto político para siempre porque nos acordaremos durante muchos años de las fallas del metro, además de la tragedia de la línea 12 y las fallas en el mantenimiento. Además la carrera política de Claudia se ve impactada por el choque y hay que poner énfasis en cuando ella dice que estará del lado de las víctimas porque lo que deja ver es que estamos frente a un gobierno que no puede dar explicaciones técnicas y prefieren buscar culpables en un discurso de “empatía”, cuando lo que merecemos y necesitamos es una explicación. El elemento positivo es que se hizo un comité pero es insuficiente”, denunció.

Por otro lado, respecto a las declaraciones sobre el incremento de presupuesto para el Sistema de Transporte Colectivo Metro, aseguró que se trata de un problema de perspectiva porque hay menos recursos para el mantenimiento del metro pero más recursos para el metro, entonces resulta un discurso con truco.

“Estamos viendo hechos que no necesariamente tiene que ver con una tragedia, sino alertas constantes como cierres, apagones, etc. no necesitamos que nos digan que faltan pesos porque es evidente”, concluyó.