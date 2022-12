FGR no ha hecho nada con las fosas del Black Jaguar White Tiger: AZCARM

De los 200 animales rescatados del llamado santuario Black Jaguar White Tiger, 155 fueron enviados a diversos zoológicos, “pero no están del todo bien”, la FGR no ha hecho nada respecto a las fosas denunciadas, afirma el presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta.

Como un infierno calificó al llamado santuario en donde habría cerca de 600 especies, de las cuales la asociación solo pudo rescatar 200, en su mayoría felinos y monos.

En entrevista para "Así las Cosas" con Ibeth Parga, Zazueta recordó que fueron muchos los problemas con las autoridades, que “no hicieron nada, ni era un santuario, ni era nada, no tenían animales de manera legal ante la Semarnat, pese a que estaba a la vista de todos”.

Y aunque “no es obligación de la sociedad civil sino de las autoridades”, la asociación llamó a los zoológicos miembros de todo el país en los que colocó a 155 especies, se han recuperado, pero “no están del todo bien”, tiene problemas renales, mutilaciones, algunos llegaron con sarna y ciegos y diversas secuelas por el maltrato vivido.

El traslado, alimentación y medicamentos también fue solventado por la AZCARM y el proceso legal dijo, “no ha sido fluido, la FGR no ha hecho nada en cuanto al tema de las fosas que denunciaron, de asegurar el lugar, nada y la Profepa van bateando”.

“En México no hay leyes muy severas para este tipo de acciones por lo que la asociación trabaja con el Senado para buscar penas más severas”. Eduardo Serio no ha sido detenido por maltrato y las autoridades no tienen herramientas para poder hacerlo “van muy lentos”, no le veo futuro para que reciban un castigo, concluyó.