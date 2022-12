Perú y México están en plena crisis diplomática después de que el país andino haya declarado "persona non grata" al embajador mexicano en Lima, debido a tensiones bilaterales por la destitución del expresidente Pedro Castillo y el asilo otorgado por las autoridades mexicanas. El embajador Jorge Lomónaco, aseguró que nunca había sucedido que expulsaran a dos embajadores mexicanos en un sólo sexenio.

“La postura de México a mí no me parece, porque no hay razones de estado ni una estrategia de política nacional, no se está buscando el bien de la nación, es el reflejo de una política muy personal motivada por filias y fobias personales. Al contrario, afecta la confianza que es fundamental en las relaciones internacionales y que son parte de un patrón al que podemos agregar los silencios frente a Venezuela, Cuba, Nicaragua e Irán, por ejemplo. Es un silencio y una omisión de este gobierno a esos temas que además tienen que ver con el estado de derecho y de derechos humanos, México se está poniendo del lado inadecuado de la historia”, detalló.

Además, señaló que hoy México es visto con más reticencia y que como país nos hemos quedado muy solos en Latinoamérica.

“Son ocurrencias que generan una reacción cada vez más de extrañamiento, y todo es anunciado siempre en la mañanera en lugar de acudir a la forma más política que es hacerlo con discreción”, concluyó.