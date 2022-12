Argentina quedó campeón frente a Francia en Catar 2022, y una vez que ya el torneo terminó, la gran pregunta es si esto tiene un impacto político. De acuerdo con el escritor y cronista argentino, Martín Caparrós, los ciudadanos de la blanquiazul confiaban en que a su equipo le fuera bien, porque para fin de año el país vive un momento muy tenso.

“El gobierno supuso que si salíamos campeones, la alegría iba a aminorar la tensión. Sí hay una enorme alegría pero la siguiente semana, cuando las familias vayan a los supermercados y vean que no alcanza, tal vez, se vaya la alegría”, expuso.

Respecto a la constante discusión (que por fin parece haber llegado a su final) sobre si Messi es o no el mejor jugador del mundo, el escritor aseguró que no se puede comparar a jugadores que vivieron momentos distintos, además de posiciones y técnicas distintas de juego.

“A Messi se le negaba el trono de Maradona porque no había sido campeón del mundo, pero ahora que ya lo es, no se le puede negar que es el mejor jugador. El estilo argentino va desde hace 120 años de construir o destruir, como si el sufrimiento fuera la clave del éxito y lo que vimos ahora fue puro buen juego”, explicó.

Sobre el gesto del portero argentino, lamentó que se trate de una obra súbitamente sin conciencia porque cuando se gana una copa del mundo, te conviertes en una figura que será recordada en la historia, entonces es una pena que el portero sea recordado así.

Finalmente, como reflexión sobre la copa del mundo 2022, aseguró que la FIFA ya tiene el sello de corrupta y será difícil que se lo saque de encima, tendrán que hacer mucho para el próximo mundial.

“Creo que hoy el mundo ve a la FIFA como un órgano perfectamente corrupto y creo que hoy sabemos cosas de Catar que antes no estaban en el radar, como la brutalidad con la explotación de migrantes, la opresión a las mujeres, la intolerancia a los LGBT+ y todo el tema de derechos humanos. No sé si realmente convino que el mundial fuera allí. Creo que su negocio no fue tanto la imagen porque no fue buena en general, pero en los palcos hiper VIP debió haber un gran derroche”, concluyó.