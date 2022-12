No acepto el pasado de mi pareja

Porque probablemente sientas que si no lo eres todo, entonces eres nada. Esto es algo que se relaciona estrechamente con la autoestima.

No produzcas tu propia profecía autocumplida haciendo sentir a tu pareja que nada de lo que hace contigo es suficiente para que te sientas alguien amado.

Es posible que antes haya tenido 2 divorcios o haber cometido infidelidad dentro de alguna relación pasada. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, dice un principio en las finanzas.

Incluso puede nunca haber sido infiel y eso no imposibilita que pueda serlo alguna vez.

Tampoco el hecho de que nunca se haya divorciado garantiza que no acabará por divorciarse de ti.

Quizá lo que estás buscando no es una pareja, sino alguien a quien canonizar para que tú le puedas pedir milagros.

Porque no quieres que ese pasado impacte tu presente.

A lo mejor te enteras de que hay conflictos familiares, que tiene mala relación con su Ex o incluso que tiene una muy buena relación y eso te pica y te da “rasquiña”.

No quieres tener que recibir a sus hijos en navidad o que vea a su Ex en el festival escolar.

A lo mejor no quieres lidiar con temas legales, de herencias o hasta de deudas.

■ Primero averigua lo que para ti no sea negociable, antes de dar un paso más en cualquier relación.

A lo mejor tú no tienes tanta objeción con su pasado, pero si tienes unos límites muy pobres con la opinión de otros.

Si tu familia te presiona para que dejes tu relación por sus prejuicios y tú empiezas a ceder por miedo, o incluso les llevas la contraria para demostrar que nadie te manda, es una señal que te dice que no has llegado a la segunda parte de tu vida; esa que no es cronológica y sí es una en donde te vuelves un adulto independiente, autosuficiente y responsable de tus propias decisiones.