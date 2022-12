Plan B de AMLO no pasará en fast track: Ricardo Monreal

Habrá discusión y habrá un trabajo de análisis y de liberación fuerte, donde se tomarán los días necesarios para plantear las condiciones dictaminadoras sobre la propuesta de Reforma Electoral y el líder de senadores en Morena, Ricardo Monreal, reiteró que no pasará la reforma hasta que se analice y se haga un debido proceso.

“Entiendo que hay compañeros que pretendían que pasara hoy y mañana pero no será así, habrá una discusión racional. Tenemos que saber de qué estamos hablando, ni siquiera lo han leído y es muy difícil porque son más de 400 modificaciones”, explicó.

Sobre su salida de Morena, aseguró que no toma decisiones precipitadas ni provocadas por la coyuntura.

“Es un paso definitivo en mi vida y tengo que hacerlo con mucha prudencia y mucho tacto en razón de lo que el país necesita y espera. Sí hay una reflexión profunda, la decisión que tome será definitiva. No deseo ser distracción ni disimulo. Lucho en Morena porque soy fundador y persisto ahí porque sé que es la manipulación la que está orientando las descalificaciones que me han hecho pero no hay que dejar que eso siga pasando. No me caliento ni me ofendo por las expresas preferencias del presidente, además tengo confianza en que la gente será la que decida. Me siento con la capacidad, la actitud y la tolerancia para abrir a México horizontes distintos y lograr ser el presidente de la reconciliación nacional, por eso no quiero tomar ninguna decisión precipitada”, aseveró.

Por otro lado, dijo que apenas ayer estaba revisando los temas que contienen los 457 artículos pero a primer ojo, la reforma tiene cosas rescatables y en otras tiene algunos choques constitucionales.

“No creo que los senadores actúen sin sensatez, que si hubiera alguna modificación en contra de la constitución lo revisaremos y replantearemos modificaciones pero no nos podemos adelantar”, agregó.

Además, expresó que es lógico que el INE haya llamado la atención a Claudia Sheinbaum porque, advierte, puede incluso significar el no registro de quien aspire a ser candidato o candidata.

“Todos nos tenemos que ceñir y cuidar la ley. No por ser autoridad podemos violar la ley, si nos alejamos de la ley, nos alejamos del alma de la sociedad. La decisión que tome será definitiva y estoy intentando luchar dentro de Morena hasta el final, pero si sigue así, no me queda más que buscar otras alternativas para que pueda yo competir como candidato presidencial hacia 2024. Estoy muy claro en lo que quiero y veo con mucha visión lo que está pasando con el país y veo lo que podría pasar en un futuro”, concluyó.