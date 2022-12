Todo sobre la cirugía bariátrica y quienes son candidatos

Invité a Fernando Pérez Galaz, especialista en cirugía bariátrica, para que nos cuente quienes son candidatos y todo sobre el proceso.

México es el primer país en el mundo en el consumo de refrescos y bebidas azucaradas, por lo tanto estamos en los primeros lugares de obesidad en el mundo, existe una opción para aquellas personas a las que la dieta y el ejercicio no les funcionado y es el balón gástrico.

EL SOBREPESO EN EL MUNDO

El sobrepeso y obesidad afectan al 75% de los mexicanos mayores de 20 años de acuerdo a la última encuesta de salud y nutrición que realizó el Instituto Mexicano de Salud Pública en el 2021.

La obesidad afecta al 17% de los adolescentes y al 18% de los niños de 5 a 11 años en México. La obesidad se ha triplicado desde 1980 a nuestros días.

¿QUÉ ES LA OBESIDAD?

La obesidad es una enfermedad compleja caracterizada por el aumento de grasa en el cuerpo y es una enfermedad producida por 5 grandes grupos de causas:

Genética: Se han descrito más de 1000 genes que codifican el peso de un individuo.

Biológica: Enfermedades metabólicas y autoinmunes entre otras que causan aumento de grasa y peso.

Psicológica: Trastornos de la conducta alimentaria como el trastorno por atracón y otras conductas alimentarias asociadas al manejo de emociones como la ansiedad, depresión y estrés.

Ambiental: En México vivimos en un ambiente obesogénico, somos el tercer país que más consume comida ultraprocesada. Somos el primer país en el mundo en consumo de refrescos y bebidas azucaradas.

Social: Los pacientes que viven con obesidad sufren discriminación y bulling por parte de una sociedad que no considera que la obesidad es una enfermedad. Esto provoca que las personas afectadas por este padecimiento no busquen tratamientos médicos adecuados y sean vulnerables a los tratamientos milagro.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA LA OBESIDAD?

El diagnóstico de sobrepeso y obesidad se realiza utilizando el Índice de Masa corporal y el % de grasa corporal y la circunferencia abdominal. El índice de masa corporal se calcula con el peso/talla al cuadrado:

18 a 25 se considera peso normal

1 a 29.9 Sobrepeso

30 a 34.9 Obesidad I

35 a 39.9 Obesidad II

Mayor de 40 Obesidad III

DIFERENCIA ENTRE MASA CORPORAL DE HOMBRES Y MUJERES

Hombres:

Sobrepeso: 21 a 25%

Obesidad: mayor 26%

Mujeres:

Sobrepeso: 26 a 31%

Obesidad: mayor a 30%

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?

El tratamiento de la obesidad es un tratamiento basado en nutrición y actividad y soportado por 3 pilares principales:

Tratamiento psicológico

Tratamiento farmacológico

Tratamiento quirúrgico-endoscópico (Balón Gástrico)

TODO SOBRE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA

Balón Gástrico: El balón gástrico es un dispositivo que se introduce en la cámara gástrica y se infla con 450 a 600 ml de una solución. El balón ocupa el estómago produciendo una señal de saciedad y plenitud además de disminuir de forma temporal la capacidad del estómago.

Existen dos tipos de balones:

Balón ajustable

Balón no ajustable

Procedimiento:

Balón ajustable (Spatz 3): Se coloca por endoscopía en un procedimiento ambulatorio bajo sedación superficial. Este balón puede ser ajustado durante los 12 meses que permanece dentro del estómago y debe ser retirado a los 12 meses con endoscopía.

Se coloca por endoscopía en un procedimiento ambulatorio bajo sedación superficial. Este balón puede ser ajustado durante los 12 meses que permanece dentro del estómago y debe ser retirado a los 12 meses con endoscopía. Balón no ajustable (Allurion): Se coloca deglutiendo una cápsula que va conectada con una manguera y se realiza con rayos X.

Al determinar que la cápsula se encuentra en la cámara gástrica se infla el balón con solución y se retira la manguera. Este balón se va desinflando y desintegrando al cabo de 4 meses. La pérdida de peso es entre 10 y 15% del peso inicial

¿QUIÉN ES CANDIDATO A LA CIRUGÍA BARIÁTRICA?

Personas con un sobrepeso de IMC mayor a 28

Obesidad I-II

Pacientes con obesidad extrema como puente para cirugía bariátrica

Pacientes con contraindicaciones para cirugía bariátrica

Contraindicaciones:

Hernia hiatal

Gastritis severa

Reflujo

¿CÓMO ES LA PREPARACIÓN?

3 días de dieta líquida y de medicamentos para inhibir la secreción gástrica. El manejo de la obesidad es integral y requiere la intervención de un grupo multidisciplinario. Los pacientes son evaluados por el médico del deporte, nutrición, endocrinología, bariatría clínica y psicología.

Dependiendo de la evaluación los pacientes son manejados además del balón gástrico con tratamiento farmacológico.

Fernando Pérez Galaz, Médico cirujano especialista en cirugía del aparato digestivo y cirugía bariátrica. Maestro en ciencias médicas. Director de Gastrobariátrica Santa Fe en Hospital ABC Santa Fe. Co Fundador de Fundación Obesidades. Certificado por World Obesity Federation, Fellow American College of Surgeons, Fellow American Society for Metabolic and Bariatric Surgery.