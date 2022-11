Según el Magistrado Presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, se vislumbra que la propuesta de reforma no tendrá el apoyo de dos terceras partes de la Cámara de Diputados y aseguró que esta misma está ejerciendo sus facultades y están teniendo una discusión ante la opinión pública donde hay diversas posiciones.

“El Tribunal Electoral está tranquilo y preparado para las elecciones de 2023. En relación a las iniciativas y la reforma, la elección de magistratura a través del voto popular es una alternativa que politiza más al Tribunal Electoral y nos aleja de la justicia independiente e imparcial. El proceso que tenemos hoy es perfectible pero tiene componentes que corresponden a la especialización en la materia. Hay un 80% de los mexicanos que considera que esto está bien y que no hemos llegado al momento adecuado ni oportuno para llevar a cabo una reforma estructural”, explicó.

Por otro lado, dijo que desconoce la razón y estrategia en la Cámara para poner la discusión del dictamen de reforma en el pleno, pero que el Tribunal Electoral es una institución establecida por un sistema profesional de carrera judicial con una toma de decisiones de manera imparcial.

“Acompañamos el voto ciudadano además de defender su elección. La democracia siempre se ve fortalecida con la discusión pública. Lo bueno es la apertura en la discusión aunque no se reflejan en las propuestas. La democracia en México no está en peligro pero hay riesgo de regresión. Hay un malestar social en torno a la democracia pero eso no es propio de México es algo que encubre a América Latina durante los últimos 15 años”, agregó.

Reiteró que más que riesgo, hoy existe la oportunidad de responder a la desigualdad, pobreza e inseguridad con compromisos claros, aunque es necesario para ello que haya instituciones políticas capacitadas para resolver de forma pacífica.

“Hay un planteamiento de un rediseño estructural en México y eso debe transitarse por amplias discusiones. La historia nos ha dejado ver que sólo los consensos son los que permiten rediseños estructurales bien hechos. Lo deseable es que el discurso político busque un diálogo constructivo y no polarice. El informe fue una buena plataforma para hablar de los logros en materia de género, de servicio civil y sociedad civil”, concluyó.