800 mil ciudadanos marcharon por la democracia: Claudio X. González

Entre 700 y 80 mil personas han sido calculadas en la asistencia de la marcha por el INE. Claudio X. González, uno de los fundadores de la Alianza Opositora: Sí Por México y de Unid@s celebró con alegría y satisfacción que se propuso entre muchos organizar la marcha de la Ciudad de México, pero que en los otros estados, hubo organización local y fue muy orgánico.

“Hablan de 700 u 800 mil personas, pero no tenemos los números precisos. En esta marcha se recupera la esperanza de que no está ya todo dicho para el 2023, 2024 e incluso para la misma reforma. La gente se creció y dio la cara por la democracia del país. Creo que se hubiera llenado el Zócalo más de una vez con la cantidad de gente que fue. No hubo acarreados, premios ni comidas para que la gente asistiera. Cualitativamente es una marcha masiva distinta”, declaró.

Además, aseveró que la ciudadanía se tiene que politizar y los políticos se tienen que acercar a la ciudadanía, poniendo está manifestación como un inicio de una mucho mayor participación ciudadana para decidir en lo público.

Finalmente, dijo que a AMLO entre más lo empujan, más se empecina en sacar adelante lo suyo.

“Ayer, el modo democrático de la ciudadanía llevaba un mensaje que es que el INE no se toca. La oposición ahora debe demostrar que está a la altura de lo que sucede en México”, concluyó.