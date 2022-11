Sino pueden reconocer la marcha, menos una derrota: Emilio Álvarez-Icaza

“No es exagerado decir histórico que cientos de miles de personas salimos a defender una institución, los partidos nos quedan chiquitos y eso nos da un halo de esperanza”, consideró el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez-Icaza tras la marcha en defensa del INE.

El senador resaltó que fue un pacto transgeneracional, “un mensaje contundente para todos en términos de lo que queremos como democracia”; que no obstante es negado por las autoridades. “Me parce preocupante el tono que implica no reconocer lo que ayer pasó, si no quieren reconocer esto no van a querer reconocer una derrota electoral”.

Por lo que afirma “si la reforma electoral no pasa, la integración del INE será clave”.

En Grupo Plural dijo “la discusión cambió sobre el PRI, después de ver a “Alito” en las calles, para el PRI va a ser muy difícil acompañar la reforma que atenta contra el INE”. Tras la marcha dijo, la discusión cambió por completo no solo en la Ciudad sino en todo México.