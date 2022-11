Reforma electoral no va a pasar, los números no dan: Pedro Salazar

Larga, muy nutrida y con un ánimo participativo y festivo, así definió la marcha en defensa del INE, el investigador del IIJ-UNAM, Pedro Salazar, quien afirma que la reforma electoral del gobierno no pasará.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, corroboró el ánimo participativo de quienes conformaron la marcha en defensa del INE "habla de lo que es la democracia, una participación cívica desde la pluralidad", pues incluso hubo personas en desacuerdo que también marcharon.

"Había un mensaje claro de no regresión, la propuesta de gobierno se presenta como tal para hechos políticos ya superados"

Reconoció la convergencia generacional en la marcha en la que hubo gente de todas las edades, como sociedad dijo, hay mínimos que no queremos dejar como la convivencia democratizad e instituciones creíbles, limpias e imparciales.

Y ante las "ridículas las cifras del gobierno", pidió "no caer en una insistencia desgastante de división".

Afirmó que "no va a proceder una reforma constitucional, no va a pasar porque los números no dan" y cualquier reforma que se intente llevar a cabo caerá en conflicto constitucional de cara al 2024.

Por lo que concluyó ésta es una buena oportunidad de reflexionar en colectivo las desigualdades que nos han lacerado, pues las democracias deber ser sanamente plurales y diversas.