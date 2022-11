AMLO traicionó las promesas sobre la marihuana: Nacho Lozano

La 4T incluye una política de drogas de cuarta. Lo que fue una promesa de campaña, sin llegar a la legalización; un compromiso público, sin concretar la amnistía a consumidores; un lema mil veces repetido, sin cambios en la política antidrogas. El periodista Ignacio Lozano habla respecto a una promesa que no se ha convertido solo una omisión o un simple olvido.

“En el escritorio del presidente sí hay autorregulación que va más allá de tibiezas pero también una resistencia sobre la legalización de la marihuana. Se habló de amnistía para las personas que necesitaban la marihuana como un uso medicinal. También falta dejar de criminalizar a las personas que consumen o venden derivados de la misma. Quedan a deber las promesas de campaña. Varios legisladores señalan intentos que no necesariamente demandaba la agenda que tenía el presidente, ganaron otras discusiones y poderes fácticos y perdió la gente porque no hubo voluntad”, explicó.

Además aseguró que si fuera voluntad del presidente que hoy se legisle el tema de la marihuana, se encontraría el apoyo de los poderes correspondientes.

“Los cálculos que se hacen en general es que el voto pacheco no pesa tanto, eso es lo que creen. Por otro lado, una eventual regulación no arreglaría todo el espectro pero sí se encargaría de vigilar que los usuarios no se arriesguen y de poner las reglas del mercado: fiscalizar y observar desde la producción hasta el cliente, cosa que ahora tiene el mercado negro”, añadió.

Por otro lado, aseguró que hay muchos poderes fácticos que han frenado el proceso y que tiene que ver con intereses privados, sobre todo de farmacéuticas, aunque también hay otros poderes que quieren interés en que se conserve el estatus quo aunque afecte relaciones comerciales con otros países.

“Es muy relevante AMLO en el T-MEC. Canadá ya dio pasos en eso, Estados Unidos tiene una normalidad donde la percepción pública y el negocio legal ha caminado. México sigue sin regular, sigue inmerso en una violencia sin poder participar competitivamente frente a ellos dos. Hay que ver en México quienes son quienes tienen parado el proceso que aplica la amnistía y que permea en la impunidad injusticia y estigma hacia hombres y mujeres que hoy están aún en la cárcel”, concluyó.