El sábado por la noche, decenas de miles de personas acudieron al área en el centro de Seúl para celebrar Halloween, pero el pánico estalló cuando la multitud se abultó, y algunos testigos dijeron que se volvió difícil respirar e imposible moverse, dejando un saldo de más de 150 personas muertas. Juliana Velandia y Carolina Cano son dos jóvenes mexicanas que radican allí y narraron los hechos en entrevista con Loret.

“Afortunadamente ninguno de nuestros amigos estaba allí. Nosotras no llegamos juntas, nos vimos alrededor de las 8 de la noche y cenamos juntas. En cuanto llegamos del metro, que ya estaba atascado, igual que los alrededores, el control se comienza a perder al llegar al callejón. Sentí mucho miedo porque sabía que estábamos en peligro pero no se podía porque tenías que seguir el flujo de gente. Pensé que la ayuda no sería inmediata ni sencilla por la cantidad de gente. Nos perdimos de vista y no nos pudimos volver a ver hasta una hora después. Cuando empecé a ver a la gente alrededor de mí quedar inconsciente vi que se trataba de algo grave. Un civil coreano fue el que me rescató y me salvó la vida, me extendió su mano, me jaló del brazo y me sacó de entre los cuerpos y entre la multitud”, narró Juliana.

Carolina recuerda que también estaba aplastada y que tenía cuerpos encima de ella. Sin poder respirar bien ni moverse, fue rescatada.

“Llegó un momento donde no podía respirar, después de un tiempo, un rescatista empezó a jalar gente en la banqueta y una de esas personas fui yo. Estábamos cerca de la banqueta, como en una plataforma, y por eso el rescate fue más sencillo. Creo que fue demasiada gente en un lugar muy pequeño, no había regulación del flujo de personas y además había una pendiente”, expuso.

Finalmente aseguraron que físicamente se encuentran mejor pero requieren apoyo psicológico, pues no sólo fue un evento traumático, sino que han tenido que llevarlo con sus propios recursos. Ha habido intención de la embajada de ayudar, pero de momento, las jóvenes mexicanas no han recibido nada.