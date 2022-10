José Ángel Gurría confirmó que quiere ser presidente

Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, José Ángel Gurría desempeñó primero el cargo de secretario de Relaciones Exteriores y luego de secretario de Hacienda y Crédito Público. Fue por quince años el secretario general de la OCDE, y ahora fue invitado a la dirigencia del PRI pero señaló que lo más importante es que haya una coalición que vaya más allá de una alianza de tipo electoral.

“Se tiene que hablar de iniciativas, de actos legislativos, etc. Se tienen que poner de acuerdo en el acto electoral pero también en cómo van a gobernar y además aseguraría que no habría sorpresas ni pausas, rupturas ni nada de lo que sucede ahora. Se deben encontrar áreas de interés común para trabajar. La temática de los principales problemas que están afectando al país hoy son los que están en boca de todos, además de una coalición. Deben ir juntos porque es una forma de asegurar que van a prevalecer pero sobre todo es ver que esto ya tendría la semilla de la modernidad y de la democracia”, explicó.

Además aseguró que la fragmentación de las fuerzas políticas es una constante en el mundo entero y por eso la coalición es fundamental para el buen Gobierno.

“Como simpatizante, creo que la coalición hoy debe escuchar a todos los participantes ahí incluyendo a “Alito” y ver que todos hablen de lo mismo. Parecería que lo que nos queda ahora es definir cómo se haría, reglas muy claras. No tengo duda de que habrá una coalición más allá de una alianza. Habrá cosas que se tienen que hacer antes, como las discusiones que sucederán sobre el INE y el Tribunal”, detalló.

Por otro lado, aseveró que el INE como lo conocemos y como ha evolucionado, es una institución que debe fortalecerse y asegurar autonomía para que pueda cumplir sus objetivos y su mandato, pues de no preservar estas características la democracia es la principal afectada.

Además el problema actual, sugiere, es diferente a los que han tenido en ocasiones previas a campañas presidenciales los partidos políticos. Antes era un candidato de cada partido pero ahora hablamos de cuatro partidos (idealmente) que tendrían sus propios procesos internos y que tendrían que ponerse de acuerdo entre ellos para un candidato común que reciba todo el apoyo de los cuatro partidos.

“Todo mundo debe salir a votar pero además los partidos de la coalición deberían salir a participar con entusiasmo. Si yo no tuviese interés no sólo en el proceso, sino en el resultado, no estaría participando tan activamente, pero en este caso particular, es brindarnos de posibilidades para un antes del mandato y también posterior al mandato. Es temprano pero sí estoy interesado en el proceso”, concluyó