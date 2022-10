La Fiscalía Electoral concluyó que no hay un delito que investigar en contra del hermano del presidente, Pío López Obrador. Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, explicó que para discernir lo que está ocurriendo hay que separar dos cosas: lo que dijo el juez sobre un amparo y lo que hace el ministerio público que es actuar de forma expedita e inmediata.

“El único que puede determinar si es o no posible responsable de un delito es un juez y no llega el juicio. No continúan la investigación y no se pone a disposición la evidencia ante un juez para ser juzgado. La promesa de esta administración era deshacerse de prácticas antidemocráticas y sucias pero la evidencia nos deja pensar que la justicia sigue en los mismos términos de siempre como muchos esperábamos que ocurriera”, lamentó.

Por otro lado, un tema también importante respecto al Instituto Nacional Electoral, es el uso de efectivo, pues tanto para crimen organizado como para delitos electorales es la materia prima y por eso durante la contienda electoral sólo se autorizan presupuestos a través de la institución.

“Es una terrible práctica que posibilita muchas acciones. Erradicar el efectivo de la política es uno de los pendientes de nuestra vida electoral y no está en ninguna de las iniciativas de la propuesta a la reforma electoral. Preocupa que el tema del efectivo en la política no sea uno de los temas de la reforma y estén más preocupados por cómo se reparte el poder entre los partidos. No convocan a la academia, sociedad civil, etc. se queda en conversaciones entre partidos”, agregó.

Finalmente, reiteró que se debilita el discurso anticorrupción con casos como el de Pío López Obrador, pues se está actuando de manera muy errática en el manejo.

“Es evidente que cuando las acusaciones son hacia cercanos al presidente, no tiene el mismo rigor que cuando se hace contra sus adversarios”, concluyó.