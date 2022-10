Álvarez-Buylla y Mario de Leo, obligados a disculparse: Antonio Lazcano

El Conacyt, está obligado a disculparse, el SNI y en particular la doctora Elena Álvarez Buylla y el doctor Mario de Leo, afirma el miembro del Colegio de Nacional, Antonio Lazcano, tras la aprobación del juicio de amparo que interpuso luego de su salida del SNI cuando fue denostado por las instituciones y sus titulares en redes sociales y medios.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el científico aclaró "Yo nunca he sido empelado del Conacyt ni del Foro Consultivo, nuca he recibido salario de ellos".

Y aunque reconoció que "aún está en espera de la resolución", afirma que, con la aprobación del amparo por el juzgado con sede en la Ciudad de México, "se crea un precedente judicial para los derechos de los ciudadanos" pues el propio Tribunal Colegiado afirma que "no se puede exhibir ni denostar a los ciudadanos en las plataformas y medios oficiales"

Lazcano reconoce que "como muchos colegas he sido crítico de lo que sucede en el Conacyt, la revista Ciencia me pidió que escribiera una editorial sobre lo que yo veía como errores en la administración de la ciencia mexicana y ese mismo día Conacyt decidió retirarme de la Comisión, aunque no tenían ningún derecho".

Esto dijo, "lo completaron con un comunicado en donde se decían una serie de mentiras como no asistir a las reuniones", entre otras ante lo cual el científico se amparó, y por las que ahora apunta a que los representantes de las instituciones como Conacyt se han dedicado a "erosionar la verdad como un bien público", señalo.