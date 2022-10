Consultorio: "Tía Yoya"

Gloria Arellano, abogada, egresada de la Escuela Libre de Derecho, con Maestría y Doctorado por la Universidad Panamericana, Especialidades de Derecho Laboral, Derecho Económico Corporativo y Amparo. Coautora del libro “Estudio e Interpretación de la Nueva Ley del Seguro Social”. Miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados nos da los mejores tips en diversos ramos en "Martha Debayle en W".

Te dejamos algunas de las preguntas de nuestros radioescuchas con las que quizá te puedas identificar:

Mi abuelo tiene 36 años trabajando en sector Salud en Tijuana y el sindicato le

acaba de decir que no le va a tocar dinero por jubilarse o liquidarse, ¿Es legal o podemos apelar y cómo? Gracias Tia Yoya.

Hola, soy asistente de un Directivo en empresa privada desde hace 6 meses, he

pensado renunciar por malos tratos, pero creo que antes me correrán injustificadamente por incompatibilidad personal, quiero estar preparado para saber de qué forma me deben liquidar y que debo exigir, estoy por nómina.

Ayuda, trabajo para una empresa de filmaciones no tengo un contrato fijo y supuestamente es por proyecto pero desde hace más de 5 años ha sido así, ¿Me puedes guiar para pedir que regulen la contratación? ¿Qué es lo mínimo que por ley debo hacer en cuanto a contrato y como lo hago legal si ellos no quieren?

No estoy contratada por nómina, estoy en mi periodo de prueba inicial y a partir del segundo mes me dejaron de pagar por supuesta falta de fondos (siguen contratando gente) pero prometen pagarme “luego”, ¿Pueden actuar legalmente si me presento a trabajar hasta que paguen?

Hay muchísimos casos de Covid en mi oficina (más del 60% contagiado) y mi trabajo no es forzosamente de oficina (hago llamadas) quién nos puede defender, ¿Se puede obligar a una empresa a dar Home Office para prevenir Covid?

Trabajo en ventas en una empresa de eventos corporativos, la persona de administración tiene un pésimo trato y nos amenaza con no pagarnos si el cliente no cumple con los pagos en tiempo y forma (tengo sueldo base, no comisiones) ¿Qué hago para que pare?

No se que hacer, en mi empresa (todos bajo el mismo régimen fiscal) solo nos

pagaron las utilidades a muy pocos pidiéndonos ser discretos con el resto, es legal?

Trabajo horas extra (a veces hasta 5 más) y cuando las quiero cobrar, en RH me

dicen burlonamente que no tengo como comprobarlo, tengo mensajes de WA esto cuenta?¿Dónde inicio un proceso formal para su reclamo.



Soy interna en un hospital público, recibo un pequeño sueldo pero alegan que no es obligatorio, el mes pasado no me pagaron, ¿Qué hago?

Soy community manager de una persona, no empresa, me prometió darme contrato a los 6 meses, ya pasaron 9 y aún no pasa, necesito el trabajo y tampoco me paga los ubers como prometió, ¿Qué puedo hacer Tia Yoya?

Me acaban de decir que me van a reducir mis horas laborales a la mitad así como el sueldo, ¿Es legal?

Si he trabajado en empresas privadas desde el año 1998 y ahorita llevo 3 años en el gobierno federal, ¿puedo sacar un crédito con Fovissste sumando lo que tengo en infonavit?

¿A mi mamá le conviene más una pensión por cesantía o por vejez?

¿Puedo regresar a trabajar aunque ya me pensione?

