Depresión en niños y adolescentes

¿QUÉ ES LA DEPRESIÓN?

● La depresión clínica, es una enfermedad grave y común que afecta física y mentalmente en nuestro modo de sentir y de pensar.

● La depresión nos puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia, amigos, trabajo, y escuela, causando en algunos casos ansiedad, pérdida del sueño, del apetito, y falta de interés o placer en realizar diferentes actividades.

● Las personas deprimidas muestran niveles muy altos de cortisol (una hormona) y de varios agentes químicos que actúan en el cerebro, como los neurotransmisores serotonina, dopamina y noradrenalina. Estos niveles pueden estar elevados por motivos hereditarios o por algún suceso.

● La depresión es una de las causas más importantes de riesgo de suicidio

DIFERENCIAS ENTRE LA DEPRESIÓN DE ADULTOS Y DE NIÑOS O ADOLESCENTES

● A diferencia de los adultos, la depresión en los niños NO puede ser identificada por el mismo paciente, es decir el niño no entiende que es lo que podría estarle pasando y probablemente no haya escuchado sobre la depresión y sus síntomas, para poder buscar ayuda.

● En los niños se manifiesta como un conjunto de síntomas variables en función del estado evolutivo, que abarcan desde alteraciones conductuales (conductas delictivas, agresividad, consumo de tóxicos), hasta retraso del desarrollo psicomotor, disminución del rendimiento escolar o aparición de síntomas somáticos, lo que dificulta el diagnóstico.

DIAGNÓSTICO DE LA DEPRESIÓN INFANTO JUVENIL

● El diagnóstico de la depresión infantojuvenil es clínico y debe de realizarse a través de una entrevista detallada dirigida tanto al paciente como a sus cuidadores (investigando sobre posibles estresores desencadenantes (personales o sociales) y antecedentes personales y familiares de enfermedad mental).

● También se debe hacer una exploración física y analítica que permita descartar enfermedades médicas que pueden manifestarse con síntomas depresivos.

TIPOS DE DEPRESIÓN

➔ Depresión leve

● Provoca que el niño se sienta infeliz, pero no le impide llevar una vida normal.

● Es posible que le suponga un esfuerzo llevar a cabo las tareas cotidianas y no les vea mucho sentido, con unos pequeños cambios en el estilo de vida, puede recuperarse de la depresión leve.

➔ Depresión moderada

● Repercute de forma considerable en la vida del menor, puede causar una sensación constante de abatimiento y tristeza.

● En este caso, el niño debe visitar a su médico, ya que es poco probable que los cambios en el estilo de vida ayuden a resolver el problema.

➔ Depresión mayor

● El niño se siente incapaz de enfrentarse a la vida diaria y tiene pensamientos negativos constantemente, esta enfermedad supone una amenaza para su vida, ya que podría intentar suicidarse, por lo que es importante acudir al médico de inmediato.

PRINCIPALES SÍNTOMAS CLÍNICOS SEGÚN LA EDAD

➔ Menores de 7 años

● El más frecuente, es la ansiedad.

● Manifiestan irritabilidad, rabietas frecuentes, llanto inmotivado, quejas somáticas (cefaleas, dolores abdominales).

● Pérdida de interés por los juegos habituales, cansancio excesivo o aumento de la actividad motora y abulia (Falta de voluntad o de energía para hacer algo o para moverse).

● También pueden presentar un fracaso en alcanzar el peso para su edad cronológica, retraso psicomotor o dificultad en el desarrollo emocional.

● En niños pequeños, el trastorno depresivo mayor se asocia con frecuencia a los trastornos de ansiedad, las fobias escolares y los trastornos de eliminación (encopresis, enuresis)

➔ 7 años a edad puberal

● Los síntomas se presentan fundamentalmente en 3 esferas:

a) Esfera afectiva y conductual: irritabilidad, agresividad, agitación o inhibición psicomotriz, astenia, apatía, tristeza, y sensación frecuente de aburrimiento, culpabilidad y en ocasiones ideas recurrentes de muerte.

b) Esfera cognitiva y actividad escolar: baja autoestima, falta de concentración, disminución del rendimiento escolar, fobia escolar, trastornos de conducta en la escuela y en la relación con sus iguales.

c) Esfera somática: cefaleas, dolor abdominal, trastornos del control de esfínteres, trastorno del sueño (insomnio o hipersomnia), bajo peso para su edad cronológica y disminución o aumento del apetito

➔ Adolescentes (12 a 14 años)

● Los síntomas son semejantes a los de la pubertad, aparecen más conductas negativas y disociales, abuso de alcohol y sustancias, irritabilidad, inquietud, mal humor y agresividad.

● Pueden robar, tener deseo e intentos de fugas, sentimientos de no ser aceptado, falta de colaboración con la familia.

● Aislamiento, descuido del aseo personal y autocuidado.

● Hipersensibilidad con retraimiento social, tristeza, anhedonia y cogniciones típicas (autorreproches, autoimagen deteriorada y disminución de la autoestima).

● En ocasiones, pueden tener pensamientos relativos al suicidio.

● Es frecuente que el trastorno depresivo se presente asociado a trastornos disociales, trastornos por déficit de atención, trastornos de ansiedad, trastornos por abuso de sustancias y trastornos de la conducta alimentaria

ALGUNAS CAUSAS DE DEPRESIÓN EN PACIENTES INFANTO JUVENILES

➔ Problemas familiares o separación de los padres.

➔ Muerte de un familiar, un amigo o alguien cercano.

➔ Acoso escolar.

➔ Abandono.

➔ Trastornos de salud prolongados o enfermedad grave.

➔ Dificultades escolares.

➔ Cambio importante en su vida, como una mudanza de domicilio.

➔ Problemas con los amigos.

➔ Abuso de alcohol u otras sustancias.

¿CÓMO PUEDO AYUDAR A MI HIJO?

● Dentro de los profesionales, están los paidopsiquiatras y paidoterapeutas

● Los procesos terapéuticos son diferentes , entre más pequeños la forma de trabajo es con juego para saber que entienden y expresan de su realidad

● Para el caso de casos severos, un psiquiatra o paidopsiquiatra debe ser quien recomiende y regule el tratamiento farmacológico