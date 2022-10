Lo positivo de las emociones negativas

¿CÓMO LE HAGO PARA SER MÁS FELIZ?

● Todos queremos ser felices y florecer, sin embargo, muchas personas tenemos una idea equivocada de lo que podemos hacer en nuestro día a día para vivir una vida plena.

● La lectura fácil nos dice que hay que buscar la mayor cantidad de momentos felices, y evitar los momentos tristes.

● Al desear esta fórmula (más felicidad, menos tristeza), no nos damos cuenta, no sólo de que estamos yendo en contra de nuestra naturaleza ya que los seres humanos estamos diseñados hacia la negatividad, sino que estamos perdiendo oportunidades de crecimiento que sólo se dan cuando estamos conviviendo con esos momentos difíciles en la vida.

● Lo incorrecto es pensar (y lo hacemos muchas veces) “¿Cómo le hago para tener más momentos de sentimientos positivos y menos de sentimientos negativas?.

● Dado a que no controlamos tantas cosas que nos suceden en la vida, resulta muy difícil evitar los hechos que nos producen emociones y sentimientos negativos.

● Lo correcto es pensar: “¿Cómo le hago para estar mejor preparado para disfrutar de mis sentimientos positivos y superar o aprender de mis sentimientos negativos?.

¿POR DÓNDE COMENZAR?

● Primero hay que entender, que los sentimientos no son ni positivos, ni negativos: son señales de nuestra vida interior que intentan decirnos algo.

● Entendiendo lo que comúnmente se llaman sentimientos “negativos”, de acuerdo al reciente libro publicado por Liz Fosslien y Mollie West, “Big Feelings, How to be OK when things are not OK”, hay 7 sentimientos, mal llamados “negativos”, que podemos entenderlas de una manera

diferente, para sacar lo mejor de ellas:

1) Incertidumbre.

➔ Un grupo de científicos una vez demostró que la gente se sentía mucho más estresada al decirle que tenía un 50% de posibilidades de recibir una mala noticia en la siguiente hora, que al decirle que las posibilidades eran del 90%.

➔ Esto pasa porque la incertidumbre es mucho mayor con el 50% que con el 90%.

➔ ¿Qué hacemos para lidiar mejor con la incertidumbre? No evitar lo que nos provoca la incertidumbre, enfrentarlo, entre más rápido, más rápido desaparecerá, y menos grave nos parecerá. Alargar la incertidumbre sólo la hace crecer.

2) Envidia:

➔ Hay muchas cosas terribles al sentir envidia, pero hay algo muy positivo: nos damos cuenta con la envidia de lo que realmente nos importa.

➔ Por lo tanto, es una excelente oportunidad de valorar si en realidad queremos que sea algo tan importante en nuestras vidas, o no.

3) Enojo:

➔ Sentir enojo no está mal, lo que está bien o mal son las acciones que se derivan del sentimiento.

➔ Lo que si está mal: suprimirlo, reaccionar impulsivamente.

➔ Lo que está bien: “cool down”, entender de dónde vienen nuestros enojos, los patrones, lo que nos puede hacer más creativos y productivos.

4) Agotamiento (burnout):

➔ Detectarlo es de lo más difícil porque normalmente se muestra a través de otros sentimientos como malhumor, tristeza, o constantes enfermedades (el cuerpo hablando), así que lo primero que tenemos que hacer es un acto de conciencia de que llevamos un ritmo de vida muy acelerado.

➔ Lo bueno: aceptar que no lo podemos hacer todo y que no tenemos que cumplir las expectativas de todas las personas.

5) Perfeccionismo:

➔ Los obsesivos compulsivos se premian en nuestra sociedad, pero a un enorme costo psicológico: autocrítica destructiva, inseguridad, necesidad de control y orden, que todo ello

puede resultar en parálisis de actividades.

➔ El perfeccionismo se combate sabiendo que fallar es aprender, que los demás se fijan mucho menos en uno de lo que uno cree, y que el trayecto en este planeta es un maratón, no una carrera de 100 metros, así que lo mejor es tomarse las cosas con mucha calma y no creer que en cada actividad a uno se la va la vida.

6) Desesperanza:

➔ La desesperación quiere decir sin esperanza, en realidad lo que sienten las personas hoy en día es desencanto, desaliento.

➔ No tener encanto o aliento es lo peor, el aliento se recupera, no con una gran bocanada, sino con pequeñas aspiraciones.

➔ La gente que vuelve a tener esperanza lo hace concentrándose en el corto plazo, en el día a día, en sus conversaciones cotidianas, con la gente que se rodea en la inmediatez, estando en el aquí y en el ahora, y dándose cuenta de que en esa dimensión todo está bien.

7) Arrepentimiento:

➔ Hay tantas personas que dicen no arrepentirse de nada o arrepentirse muy poco, y esto puede acarrear muchos problemas emocionales.

➔ No aceptar que uno se equivocó, que uno pude haber hecho algo mejor, es no darse la oportunidad de convertirse en una mejor versión de uno mismo el día de mañana, cuando las circunstancias se repitan.

CONCLUSIÓN

● Dando espacio en nuestras vidas a estos sentimientos, mal llamados “negativos”, tenemos la gran oportunidad de crecer como personas, para cuidar a los que nos rodean, y en conjunto florecer como humanidad.

● Lograremos quitar la etiqueta de sentimientos buenos y sentimientos malos si aprendemos de todos los espacios emocionales que se dan en este maravilloso viaje que llamamos vida.

Enrique Tames, Filósofo, coach certificado y director de proyectos del Florecimiento Humano en el Tecnológico de Monterrey.