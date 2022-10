México rechazó ante la Organización de Naciones Unidas la anexión territorial de Rusia sobre Ucrania y de acuerdo con el Dr. Juan Ramón de la Fuente, la anexión se trata de un planteamiento mucho más claro que se sustenta en una serie de referendos que se dan en un territorio que está ocupado bajo una invasión militar y que de ninguna manera se puede sobreponer a la integridad territorial del estado. Además aseguró que la anexión contraviene principios de derecho internacional y de la carta de la ONU y por eso México está a favor de la resolución que se votará el día de mañana.

“Lo que tenemos que seguir pidiendo es que vuelva la diplomacia, la política, que haya mecanismos de mediación, que el secretario general pueda ser acompañado de otras voces. Si esto sigue escalando, todos perdemos. No puede haber una solución militar. La posición de México ha sido muy clara desde el principio de la guerra, ha condenado la invención y la anexión pero eso no quita que haya neutralidad y que no participemos en sanciones ni formemos parte de bloques. Cuando se violenta el orden jurídico internacional, México es partícipe y castiga estos actos”, explicó.

Reiteró que la posición de México a nivel global es respetada y que es muy importante que haya posibilidad de reconstruir todas las posiciones que se han adoptado en el consejo y en la asamblea desde que se inició la guerra. Es decir, la neutralidad implicaría dejar en “puntos suspensivos” el ingreso de Ucrania en la OTAN.

“Los territorios en disputa son lo más complicado ahora y la posición en eso ha sido clarísima. Hemos apoyado la integridad territorial de Ucrania en sus fronteras reconocidas. China se ha estado absteniendo sistemáticamente, no condena ni apoya a Rusia. India votó a favor de que se avanzara en la discusión en torno a la anexión de los territorios que le será desfavorable a Rusia. Habrá un número importante de abstenciones y una abrumadora mayoría que no quiere incluir a Rusia en la anexión”, detalló.

Por otro lado, respecto a las amenazas nucleares, dijo que han estado en comunicación directa con el Organismo Internacional de Energía Atómicay han alertado sobre la posibilidad de que ocurra un accidente, pues Zaporizhzhia está muy cerca de un frente de batalla y eso hace también que sea un lugar muy vulnerable. Es por ello que se ha insistido en que se establezcan perímetros de seguridad, porque no se pueden apagar los reactores nucleares únicamente bajando el switch.

“La preocupación de este tema está presente en la asamblea y en el consejo de seguridad. Se debe establecer una tregua y no se descarta la posibilidad de contemplar algún tipo de mediación diplomática. La posición de México está adquiriendo más relevancia porque hay que hacer efectiva una tregua y una pausa antes de que se salga de control todo esto”, señaló.

Finalmente, aseveró que la parte nuclear lleva a un consenso mucho más amplio y es donde se puede encontrar una posición más flexible de la sociedad rusa.