Contra intenciones: la causa del autosaboteo

Invité a nuestra a Rebeca Muñoz a platicarnos sobre las contra intenciones y todas esas creencias que nos hemos comprado y que son la causa del autosaboteo.

¿Te has dado cuenta que pareciera que hay un “área terca” en tu vida que pareciera que no puedes cambiar o que por más que te esfuerces no funciona ninguna estrategia para hacer que funcione?.

Con esto, desde el punto de inteligencia emocional, te vas llenando poco a poco de toxicidad emocional, provocando que la forma en la que te desempeñas en tu entorno sea ineficiente.

CONTRA INTENCIONES Y LA CAUSA DEL AUTOSABOTEO

Estudios recientes en las neurociencias, han descubierto que, no es que solo utilicemos una parte de nuestro cerebro, sino que nuestro cerebro es un gran acumulador con diferentes compartimentos, los cuales se activan y se desactivan en tanto ponemos atención en ellos, no es que no funcionen, es que los activemos o no.

La información en el subconsciente, no está cerrada bajo llave, si no que está disponible cuando se hacen las preguntas correctas para traerla a flote, evidenciando creencias negativas limitantes. Las cuales se pueden analizar, cambiar, limpiar e incluso disolver mas NO resolver. Lo que sí o sí se debe de hacer es actuar; se necesita acción.

Tus pensamientos y sentimientos son las estructuras con las que vas elaborando tu realidad, todo pensamiento genera una emoción.

LA IMPORTANCIA DE RESPONSABILIZARTE DE TUS ACTOS

Es importante tener responsabilidad total, todo lo que aparece en tu vida es consecuencia tuya, para cosas buenas o malas. Todo se trata de resultados: hoy lo que tienes, tu cuerpo, tu casa, tu trabajo, tus relaciones son la evidencia de lo que haces. Te guste o no.

¿QUÉ SON LAS CONTRAINTENCIONES?

Esa “área terca” de tu vida que pareciera que no se resuelve, podría estar atorada por un sistema de creencias negativo, que pudieras comenzar a conocer y cambiar si pones la atención correcta. Ese sistema de creencias negativas son CONTRAINTENCIONES y son las que te hacen conseguir aquello que no quieres. La inspiración de cambio, se hace transformadora cuando no se tiene ninguna contra intención adentro, es ahí cuando las “hazañas” suceden. El enfoque en lo que se quiere es fundamental para comenzar a trabajar y manifestar.

LOS CINCO PASOS PARA COMENZAR A MANIFESTAR

QUEJAS. ¿De qué te estás quejando? Escúchate a ti mismo decir la respuesta a eso; Nos rodea mucha negatividad, los medios, las redes sociales, noticias.

Blindate de negatividad: Rehúsate a cualquier tipo de negatividad y más si depende de ti verlas o no.

MATERIALIZACIÓN. Manifiesta tu intención. Ya que identificaste de qué te estás quejando busca el punto a 180 grados de ahí. Identifica qué quieres en los 3 aspectos: Ser, hacer y tener.

ACLARAR. ¿Cómo saber si tienes aclarado el concepto?, esto sucede cuando te identificas como merecedor. El no creerte merecedor, obstaculiza el que ese concepto llegue a tu vida, ya sea dinero, romance, éxito profesional, salud, lo que sea.“El estar feliz te lleva a un estado de no acción”: Ya para qué quieres más si con lo que tienes estás feliz.

Ejemplo: Analiza cómo reaccionas ante esta frase; “Sé que mi estado de libertad financiera ya está camino hacia mí, sé que estoy trabajando por ella y solo es cuestión de tiempo para que se dé”. ¿Te la crees, la sientes real en tu cuerpo y en tu cabeza? Si no es así, hay que hacer trabajo de aclaración.

Lo creas o no, lo entiendas o no, las creencias son un factor primordial para obstaculizar el camino entre tu y lo que quieres.

Frases que pueden evidenciar que no tienes claridad:

“No soy lo suficientemente bueno para hacer bien las cosas o ser amado”

“Si no ha sucedido ya a estas alturas de mi vida, nunca lo hará”

“Es mejor no entusiasmarse mucho, si aumentan tus esperanzas, te puedes desilusionar”

“No soy bueno manejando dinero y riqueza”

“La gente con la que trabajo no es comprometida”, “Si no hago yo las cosas, nadie más las hace bien”



FOCO Y RUMBO. Para aclarar hay que identificar la creencia, darte cuenta las historias que te cuentas en todo momento. Dejar de poner atención a lo que no quieres, sino poner la atención en lo que sí quieres.

GUIÓN. Cambia tu speech, recuerda que lo que nos repetimos, lo acabamos creyendo. Elabora un nuevo guión, crea notas de voz, ¿Te las crees, cómo te sientes al hacerlas?.

RECOMENDACIONES

Auto monitorea cómo te sientes ante las afirmaciones positivas

Revisar constantemente si te sientes más cómodo ante afirmaciones negativas que positivas

Buscar dirigir sus pensamientos y acciones hacia el rumbo que realmente quieres

Hacer el hábito de higiene emocional

Siempre cuestiona tu infelicidad. Si es real actúa 180 grados diferente.

Fuente: Rebeca Muñoz, Pionera como Mind Coach, creadora del método de “Dietas conductuales” en el proceso de Coaching. Autora de los libros: “Elige Positivo”, “Las 8 Leyes de la Inteligencia Emocional”.