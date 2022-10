Los anti protocolos más barbajanes

Hablaremos con Álvaro Gordoa sobre esos “anti protocolos” o los básicos de educación que no debemos pasar por alto si no queremos ser unos completos salvajes y barbajanes.

5 muestras de falta de educación y desconsideración como la mala higiene, no saludar, no agradecer, estar en el celular y ser impuntual.

LOS ANTI PROTOCOLOS EN LOS QUE PODRÍAS CAER

Un empleado con restos de comida en su escritorio, con una torre de periódicos viejos, tazas de café apiladas, es decir, un trabajador desordenado y sucio se cierra las puertas a posibles ascensos, afirma Nashville Business Journal, y dice que el 28% de los directivos reconoce que no suele ofrecer promociones o mejores sueldos a trabajadores con escritorios sucios.

La gratitud reduce el estrés y síntomas depresivos; tiene efectos en el sector laboral, cuando un supervisor practica la gratitud hacia sus trabajadores, estos se sienten más motivados en el trabajo.

El phubbing es ignorar a alguien por atender el celular, de acuerdo al sitio stopphubbing.com y al estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet, en México, durante durante una cena o comida en un lugar público se llegan a observar en promedio 36 casos de phubbing, la Ciudad de México es el 7mo lugar en el ranking de las ciudades con mayor número de casos de esta práctica, la número 1 es Nueva York.

De acuerdo a una publicación de INSEAD en Business Insider, los países más impuntuales son: Arabia Saudi, Nigeria, India, Kenya, China, Turquia, Brasil, México y Russia.

¿QUE ES UN PROTOCOLO?

La era de la digitalización y los cambios sociales han modificado las formas en las que nos comunicamos, pero el protocolo sigue siendo la pauta que marca el camino a los profesionales de compañías multinacionales e instituciones públicas para lograr el éxito tanto en las grandes cumbres políticas como en la relación diaria con sus clientes (aplica también para la convivencia diaria en sociedad).

Podemos definir al protocolo como todas las reglas ceremoniales que rigen cualquier actividad y que pueden estar establecidas por decreto o por costumbre. Es una pauta para saber qué hacer y cómo actuar en diferentes situaciones. Funciona como una “guía” de conductas sociales para respetar momentos, acciones y a las personas a nivel social, laboral e institucional.

¿PARA QUÉ SIRVE UN PROTOCOLO?

Su función es guiar o regular determinadas acciones para evitar incidencias y facilitar respeto, integración y comunicación. Cuando a una persona se le clasifica como barbajana es alguien tosco, grosero y que tiene falta de educación, es decir, no respeta los protocolos.

LOS 5 ANTI PROTOCOLOS MÁS BARBAJANES

MALA HIGIENE

Es una forma negativa del protocolo que impacta desfavorablemente en la manera en que los demás nos perciben.

El aspecto físico vende, y es tan importante como el producto en sí o la marca que está detrás. Cuando hablamos de «buena presencia» o de «aspecto impecable», hablamos de ese conjunto de elementos que hacen que una persona resulte agradable a la vista, y van desde las prendas de vestir hasta el peinado y la higiene.

Un empleado o persona, con la camisa o el pantalón arrugados da sensación de dejadez, y eso redunda negativamente en la imagen ya sea de una persona o hasta una marca o empresa. Otros ejemplos de anti protocolos de mala higiene son: comer con la boca abierta, rascarse de manera visible en lugares privados, sonarse la nariz enfrente de alguien, y todos aquellos que puedan provocar el asco de las personas.

La única manera de destruir esta costumbre negativa es reconocerla y así evitarla para lograr una buena imagen.

NO SALUDAR

Si bien, en el mundo hay gente despistada y otros muy tímidos o menos sociables también existe la gente sin educación, aquellos que no saludan simplemente porque no quieren. Siempre debes de saludar a todas las personas con las que estableces cualquier tipo de relación, ya que de lo contrario es una gran descortesía.

Además, permite generar ambientes de cordialidad, eficiencia y seguridad con los distintos públicos. Recomendaciones del saludo:

Haz siempre contacto visual con las personas que te saluden y sonrieles.

con las personas que te saluden y Siempre ponte de pie cuando alguien se te acerca a saludar.

En citas con públicos externos, el anfitrión siempre debe de saludar primero.

NO DECIR PALABRAS MÁGICAS

Por favor, gracias disculpe y con permiso, son las “palabras mágicas” fundamentales y esencialesen el alfabeto de los buenos modales.

Son una señal de respeto, amabilidad y, por lo tanto, son signos de buena educación. Quien no agradece (porque no quiere o no sabe) de alguna manera invalida o menosprecia el valor de los esfuerzos y gestos positivos de los demás.

Algo así tiene consecuencias, poco a poco acaban recibiendo lo que ellos mismos proyectan:desconfianza y hostilidad.

PHUBBING

Prestar más atención a nuestro celular que a las personas con las que tenemos contacto, es uno de los principales símbolos de desinterés y falta de atención hacia los demás. Este comportamiento -que no se limita solo al uso de teléfonos sino que también incluye tabletas y otros dispositivos electrónicos portátiles- es un factor que favorece el aislamiento y genera problemas de interacción social.

Los dispositivos electrónicos nos conectan más con los que están lejos y al mismo tiempo nos desconectan de los que están cerca. Desde muy pequeños, los niños aprenden esta conducta de sus padres y eso supone que asimilen que es correcto ignorar a los presentes en una conversación.

Recomendaciones del uso del celular:

Nunca lo pongas sobre la mesa , pues mandarás mensajes de que hay alguien más importante que tus interlocutores.

, pues mandarás mensajes de que hay alguien más importante que tus interlocutores. No permitas que tu teléfono interrumpa una conversación. Si estás hablando con alguien y recibes una llamada, no la contestes.

De preferencia trae siempre tu celular en alerta vibratoria para no molestar a los demás cuando te llamen o te manden mensajes.

IMPUNTUALIDAD

Una persona impuntual parecerá desinteresada, irresponsable, desconsiderada e irrespetuosa con el tiempo de los demás. La puntualidad siempre será un valor agregado en nuestra imagen pública y un destructor de ésta si no la cumplimos.

Recomendaciones para ser puntual:

Llegar con 10 minutos de anticipación a tus citas.

a tus citas. Contempla siempre los tiempos de desplazamiento.

Siempre pacta tus compromisos siendo puntual y explícito en el día y en el horario de la cita.

Programa antes de dormir tu agenda, rutas y tiempos del día siguiente.

tu agenda, rutas y tiempos del día siguiente. Ponle tiempos a cada una de las actividades mañaneras de tu rutina.

Fuente: Alvaro Gordoa, Rector del Colegio de Imagen Pública, asesor político, empresarial y del entretenimiento en las áreas de creación y modificación de Imagen Pública