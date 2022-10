Se ha recrudecido la guerra entre Rusia y Ucrania. Putin habló la semana pasada sobre el uso de armas nucleares. De acuerdo con el analista Rafael Fernández de Castro, estamos asistiendo a uno de los eventos más complejos del mundo. Desde hace muchos años que no estábamos frente a una situación así.

“Estamos viendo un ataque a los valores que dejó la Segunda Guerra Mundial, a lo que ha permitido tanta paz y prosperidad en el mundo. Hay dos lecturas, la primera es de una inesperada Europa unificada con mercados energéticos muy golpeados. Por otro lado, un mundo más dividido donde China es otro gran país hegemónico. China constituirá un hecatombe mundial porque todos sufrirán”, explicó.

Aseguró que aunque en una lectura general, Rusia parece estar ganando, en realidad le ha ido mal porque mucha gente se está yendo, muchos talentos digitales, mucha fuga de cerebros. Negó verlo como un triunfo para Putin y ve a Europa muy unificada.

“Necesitan acabar con la dependencia energética de Rusia. Trump ante Putin se vuelve corderito y si vuelve al poder, se acaba el país. Al único que le conviene eso es a Arabia Saudita. Estados Unidos tiene que reconstituir las alianzas. Es difícil a veces entender el coqueteo de AMLO con Rusia y la no sanción y me parece que la inteligencia China y la India pensaban que la invasión rusa sería cosa de unas cuantas semanas y cuando se dan cuenta que no, ya no les empieza a gustar. Ellos lo que necesitan son mercados abiertos y con la inflación que traemos quien más la va a sufrir es China", detalló.

Por otro lado, señaló que Rusia se comienza a ver como un país desesperado que utiliza lo que sea para seguir y que ahora Irán es un país que mira hacia adelante y que puede decidir el panorama político.

“Lo que no debemos hacer como país es lo que hace AMLO, verse el ombligo. No está viendo lo que conviene como mexicanos. Me parece muy penoso que México no esté condenando abierta y activamente a Putin y a Rusia por estos acontecimientos, es el peor momento de hacer nacionalismo antiamericano porque sólo significa que no se entiende el exterior”, lamentó.

Finalmente, reiteró que con el presidente de México hay un tema de nacionalismo electorero, demasiado cortoplacista que convierte su acto frente al conflicto en ridículo y vergonzoso y que nos puede colocar en una vía hacia una tercera guerra mundial.

“El tema de los refugiados es elemental en esta guerra. Ya son 10 millones de ucranianos que han huido despavoridos. Es fascinante observar que también hay un millón de refugiados rusos que precisamente pertenecen al sector más rico porque son los más inteligentes”, concluyó.