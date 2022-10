Sheinbaum, Aureoles y Vila hablan de su aspiración presidencial en W Radio

Así el Weso conversó con tres aspirantes a la presidencia de 2024, por los partidos PRD, Morena y Acción Nacional.

Estoy en primer lugar: Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que está arriba en las encuestas entre las 'corcholatas presidenciables' de Morena rumbo al 2024.

Sin embargo, dijo que hay que esperar el proceso interno que en Morena es el método de encuesta para para definir a quien irá por la presidencia en 2024 por Morena, "vamos a esperar, en un año se estará definiendo más o menos", expresó.

Sheinbaum también aseguró que no dejará temas pendientes en la ciudad y descartó que la distraigan las giras que lleva a cabo por varios estados, que aseguró son por invitación y no giras rumbo al 2024 y que lleva a cabo como jefa de Gobierno y no como aspirante a la candidatura.

Seré Presidente de la República: Aureoles

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se dijo absolutamente convencido de que será el próximo presidente de México, ya que consideró que se trata de un tema de determinación, compromiso y ganas, para cambiar el rumbo del país y atender los temas urgentes.

Las corcholatas se destapan y se tiran, los que aspiramos a un México distinto estamos proponiendo como resolver los problemas del país, afirmó.

Descartó que sea relevante que su partido, del que es militante fundador, solo represente al 2% de la población, además de asegurar que las denuncias de fraude durante su administración no lo preocupan, pues no tiene ningún proceso en su contra "y si hay algo de lo que deba responder, aquí estoy".

El resultado del 2024 no está definido: Vila

El gobernador de Yucatán, el panista Mauricio Vila, aseguró que se equivocan quienes creen que ya está definido el resultado de las elecciones presidenciales de 2024, pues en su opinión son las campañas y las propuestas las que terminan definiendo unas elecciones.

Respecto a las encuestas que ponen en la delantera a los aspirantes de Morena, Mauricio Vila dijo que no le asustan porque son 'fotografías del momento' cuando aún falta mucho para la elección.

Aunque agradeció que su partido lo considere como un activo importante, dijo que para él es temprano para tomar una decisión pues le quedan dos años completos a su gubernatura y su principal obligación es dar resultados, "creo que cuando los políticos están en campaña, lo que menos dan son resultados".