Bolsonaro amenaza no reconocer resultados electorales

El duelo entre Lula y Bolsonaro deja a Brasil como un país polarizado en un reñido duelo por la presidencia. El candidato de izquierda obtiene el 48,4% de los votos frente al 43,2% del presidente con casi el 100% del escrutinio.

Además de los peligros de la polarización en Brasil, la sorpresa de que Bolsonaro esté mucho más fuerte que en las encuestas, como lo muestra también la victoria de su partido en el Congreso, resulta preocupante según el politólogo brasileño, Mauricio Santoro.

“Los votos para Lula también han sido muy fuertes, pero nadie esperaba a Bolsonaro con toda la influencia de ayer. Lula sigue como el favorito para ganar las elecciones pero será una vuelta mucho más difícil. También estamos en un momento de mucha polarización, de mucha violencia en las calles, será un mes muy difícil en Brasil”, explicó.

Por otro lado, informó que Bolsonaro está amenazando con no reconocer los resultados de las elecciones si no gana, una serie de actos similares a lo que en su momento hizo el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Hay peligro, hay una gran preocupación y tenemos que seguirlo de cerca. Lula también tendrá que hacer un trabajo político con las personas que aún apoyan fuertemente a Bolsonaro”, concluyó.